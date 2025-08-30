spot_img

اليمن عاجل: 150 مشاركا بفعالية غير حياتك بالمشي بالدرب

نظمت جمعية مشاة وهايكنج جازان فعالية غير حياتك بالمشي بممشى حديقة المملكة بحضور ومشاركة من محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المشي والتشجيع عليه وبمشاركة أكثر من 150 مشاركا ولمسافة 1 كيلومتر وبالتعاون مع البلدية وهيئة الهلال الأحمرالسعودي ومشاة الدرب وعدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات.

وأوضح رئيس الجمعية عثمان عريبي، أن جمعية مشاة وهايكنج جازان قامت بعدد من المبادرات والبرامج وعلى مدى الأعوام الماضية وفي جميع محافظات منطقة جازان والآن نقوم بهذه الفعالية بالدرب مع مطلع برامج 2025 التي تعتبر وباكورة للكثير من الفعاليات القادمة.

وأكد أن الهدف منها هو زيادة ممارسي رياضة المشي وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها والإسهام في تحقيق بناء مجتمع صحي خال من الأمراض.

ويذكر عدد من المشاركين من مشاة الدرب أنهم يمارسون المشي يومياً وعلى فترتين الصباحية والمسائية وقد كونا مجموعة وقروباً خاصاً للمشي نحث بعضنا البعض على المشي والحقيقة أن البلدية أسهمت في هذا الأمر، إذ قامت بإنشاء وبتطوير عدد من المماشي كممشى جادة الدرب وممشى الدرب وممشى شارع الفن وحديقة المملكة وممشى حديقة المديري وممشى بحرة القائم وهذا خلق فرصاً عديدة لمحبي المشي فمن أراد المشي ما عليه إلا التوجه لأي من هذه المماشي المتوزعة بعدد من المواقع بالمحافظة.

