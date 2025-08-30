اليمن عاجل: يمتلك 270 فرعا.. حكاية عامل ديليفري أصبح صاحب إمبراطورية مطاعم

تخيل تبدأ حياتك في بلد جديد كعامل توصيل بـ4 دولارات في الساعة، وبعد 30 سنة تمتلك إمبراطورية مطاعم بيتزا بـ270 فرع.. دي مش قصة فيلم، دي الحكاية الحقيقية لنديم باجوا، الباكستاني اللي هاجر أمريكا سنة 1991 بحثًا عن فرصة لحياة أفضل.

في البداية، اشتغل في كل حاجة: غسل صحون، مطاعم وجبات سريعة، وتوصيل بيتزا… وكل ده علشان يمول دراسته. لكن سرعان ما ترقى داخل سلسلة “بابا جونز”، لحد ما بقى مدير منطقة، ولما مقدرش يلاقي وظيفة في الشركات الكبرى، قرر يبدأ مطعمه الخاص سنة 2002 بتكلفة بسيطة ومعدات مستعملة.

طبعًا البداية ما كانتش مثالية، أول يوم افتتاح فشل بسبب سوء التنظيم، لكن باجوا اتعلم الدرس، وبدأ يتوسع بخطوات محسوبة، حتى خلال أزمة 2008 الاقتصادية، قدر يتجاوز الصعوبات ويحول الفشل لفرصة.

النهارده، باجوا بيقود مجموعة “باجكو” اللي مش بس بتمتلك مطاعم “بابا جونز”، لكن كمان شغالة في مجالات زي التكنولوجيا والبناء والمحاسبة.

ومع توقيعه اتفاقية لافتتاح 50 مطعم جديد بحلول 2028، بيقترب من حلمه الكبير: 500 مطعم

باجوا بيقول: ما كانش عندي حلم ضخم.. كل اللي عملته إني ركزت أقدم الأفضل واتعلمت من أخطائي.

والنتيجة من عامل ديليفري لصاحب إمبراطورية مطاعم.