كيف قرأءة رسائل الواتس اب المحذوفة

واتس اب هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية في العالم. يأتي تطبيق المراسلة المملوك لـ فيسبوك مزودًا بميزة تتيح للمستخدمين حذف رسالة من الدردشة ليس فقط من أجلهم ولكن أيضًا لأي شخص آخر. وهكذا ، بمجرد أن يتم حذف الرسالة من قبل المرسل ، لا توجد طريقة لمعرفة محتوى الرسالة ، ما لم تكن بالطبع قد قرأت الرسالة قبل حذفها.

ولكن هناك خدعة تمكن مستخدمي واتس اب من رؤية محتويات الرسالة المحذوفة. سواء كان نصًا أو صورة أو صورة GIF أو مقطع فيديو ، فإن هذه الخدعة تمكن المستخدمين من رؤية محتويات الرسالة المحذوفة. ومع ذلك ، فإن المهم هو أنه سيتعين على المستخدمين تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية للقيام بذلك.

ومع ذلك ، فإن هذه الحيلة لا تعمل إلا إذا كان المستخدمون يصلون إلى الواتس اب عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد.

فيما يلي حساب خطوة بخطوة حول كيفية قراءة مستخدمي أندرويد للرسائل المحذوفة في واتس اب:

طريقة قراءة رسائل الواتس المحذوفة

الخطوة 1: قم بتنزيل وتثبيت تطبيق WhatsRemoved + على جهاز أندرويد الخاص بك.

الخطوة 2: افتح التطبيق وأكمل عملية الإعداد من خلال منح التطبيق الأذونات ذات الصلة.

الخطوة 3: بمجرد اكتمال عملية الخطوة ، سيطلب منك التطبيق تحديد التطبيقات التي تريد رؤية الإخطارات لها واكتشاف التغييرات.

الخطوة 4: حدد واتس اب وانقر فوق التالي.

الخطوة 5: في الشاشة التالية ، انقر فوق نعم ، حفظ الملفات ، ثم انقر فوق السماح.

الخطوة 6: الآن ، سيتم أيضًا عرض جميع الرسائل التي تتلقاها في واتس اب في تطبيق WhatsRemoved +.

الخطوة 7: لرؤية رسالة محذوفة ، افتح التطبيق وحدد WhatsApp.

يمكنكم تحميل التطبيق وتنصيبة على هواتف الاندرويد من خلال اتباع الرابط التالي من هنا وبعد إكتمال التنصيب توجه الى التطبيق وقم بتطبيق الخطوات المذكورة في الاعى للبدء بإستخدام ميزات التطبيق المذكورة.