اليمن عاجل: رئيس اتحاد المصارف العربية يبحث دور المؤسسات المالية في دعم المشروعات الابتكارية القائمة على الذكاء الاصطناعي

رأس محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الجلسة الثالثة من المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025، والتي جاءت بعنوان: “دور مؤسسات التمويل العربية في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي”.

وناقشت الجلسة الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم المشروعات الابتكارية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وقاد محمد الأتربي جلسة حوارية مهمة حول دور مؤسسات التمويل العربية في دعم وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025.

جاء ذلك في إطار المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025، الذي جمع نخبة من الخبراء لمناقشة دور مؤسسات التمويل العربية في تمكين الابتكار وتطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم التحول الرقمي.