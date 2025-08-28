spot_img

كيفية إرسال تغريدات صوتية تويتر

أطلق تويتر مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر منشورات صوتية متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين على iOS. لا توجد معلومات حول متى ستكون الميزة متاحة على سطح المكتب أو أندرويد.

إذا تلقيت هذه الميزة ، فإليك كيفية التغريد بصوتك.

هذا وتسعى دائما تويتر الى اضافة المزيد من التحسينات والميزات على منصتها لتواكب أخر التحديثات وعالم التكنولوجيا ذو التطور السريع لتلبية حاجات المستخدمين ، في هذة الصفحة سوف نقدم لكم شرح مفصل عن طريقة اسال تغريدم مسجلة بالصوت من هاتفك الى تويتر مباشرة.

 

خطوات إرسال تغريده صوتية على تويتر

الخطوة 1: اكتب تغريدة من خلال تطبيق iOS الخاص بك.

الخطوة 2: ستلاحظ رمز الطول الموجي الجديد. اضغط عليه.

الخطوة 3: اضغط على الزر الأحمر لتسجيل الصوت الخاص بك.

الخطوة 4: اضغط على “تم” عند الانتهاء من التسجيل.

الخطوة 5: اضغط على tweet لنشر التغريدة الصوتية.

أشياء يجب ملاحظتها

1. يدعم تويتر حاليًا تسجيل ما يصل إلى دقيقتين و 20 ثانية لتغريدة صوتية واحدة.

2. في حالة تجاوز تغريدتك الصوتية للحد الأقصى ، فسيقوم تويتر تلقائيًا بإنشاء سلسلة رسائل.

3. يستطيع تويتر إنشاء سلسلة تغريدات تصل إلى 25 تغريدة صوتية.

المزيد عن التغريدات الصوتية

1. ستظهر التغريدات الصوتية كمرفقات صوتية في مخططك الزمني.

2. إذا قمت بتشغيل تغريدة بصوت أي شخص ، فسيستمر الانتقال تلقائيًا إلى المشاركات الصوتية التالية في سلسلة الرسائل.

3. يظهر تشغيل الصوت في الجزء السفلي من شاشة التطبيق.


