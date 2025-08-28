كيفية إرسال تغريدات صوتية تويتر

أطلق تويتر مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر منشورات صوتية متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين على iOS. لا توجد معلومات حول متى ستكون الميزة متاحة على سطح المكتب أو أندرويد.

إذا تلقيت هذه الميزة ، فإليك كيفية التغريد بصوتك.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice! Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

هذا وتسعى دائما تويتر الى اضافة المزيد من التحسينات والميزات على منصتها لتواكب أخر التحديثات وعالم التكنولوجيا ذو التطور السريع لتلبية حاجات المستخدمين ، في هذة الصفحة سوف نقدم لكم شرح مفصل عن طريقة اسال تغريدم مسجلة بالصوت من هاتفك الى تويتر مباشرة.

خطوات إرسال تغريده صوتية على تويتر

الخطوة 1: اكتب تغريدة من خلال تطبيق iOS الخاص بك.

الخطوة 2: ستلاحظ رمز الطول الموجي الجديد. اضغط عليه.

الخطوة 3: اضغط على الزر الأحمر لتسجيل الصوت الخاص بك.

الخطوة 4: اضغط على “تم” عند الانتهاء من التسجيل.

الخطوة 5: اضغط على tweet لنشر التغريدة الصوتية.

أشياء يجب ملاحظتها

1. يدعم تويتر حاليًا تسجيل ما يصل إلى دقيقتين و 20 ثانية لتغريدة صوتية واحدة.

2. في حالة تجاوز تغريدتك الصوتية للحد الأقصى ، فسيقوم تويتر تلقائيًا بإنشاء سلسلة رسائل.

3. يستطيع تويتر إنشاء سلسلة تغريدات تصل إلى 25 تغريدة صوتية.

المزيد عن التغريدات الصوتية

1. ستظهر التغريدات الصوتية كمرفقات صوتية في مخططك الزمني.

2. إذا قمت بتشغيل تغريدة بصوت أي شخص ، فسيستمر الانتقال تلقائيًا إلى المشاركات الصوتية التالية في سلسلة الرسائل.

3. يظهر تشغيل الصوت في الجزء السفلي من شاشة التطبيق.