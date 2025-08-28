اليمن عاجل: الاستغناء عن 1.5 مليون رحلة مدرسية لأولياء الأمور يوميا

فيما تشهد خدمة النقل المدرسي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إقبالًا كبيرًا من الطلبة في التسجيل بالخدمة، عدّد متعاملون في تقديم الخدمة، نحو 5 عوامل محفزة ومشجعة للاستفادة من تلك الخدمة، طبقًا لدراسات علمية متخصصة، وأبرزها زيادة السلامة المرورية، بحيث تقل احتمالية إصابة الطالب بحادث مروري جسيم بنسبة 44% عند استخدام حافلة مدرسية مقارنة بسيارة خاصة، والحد من الهدر الوظيفي، حيث إن 30% من أولياء الأمور الموظفين يعود سبب تأخرهم على وظائفهم إلى توصيل أو إعادة الأبناء من المدارس، فضلا عن المساهمة في تعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الاستغناء عن أكثر من 1.5 مليون رحلة يوميًا بمركبات أولياء الأمور.

216 حصة

إلى ذلك، حددت وزارة التعليم 216 حصة دراسية خلال العام الدراسي، للمدارس المطبقة لبرامج الموهوبين «فصول الموهوبين، الرعاية الصباحي، مساحة الابتكار الإثرائي»، للصفوف العليا في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، لـ5 مقررات دراسية، وهي: الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، المهارات الرقمية، الإثراء العام.



ضوابط تنظيم الفترات اللاصفية

1- تنفذ ضمن الزمن المحدد لليوم الدراسي بما لا يقل عن ساعة واحدة في مجموع مددها الزمنية.

2- تخصص لتنفيذ برامج تعليمية وتربوية مخططة وهادفة، تسهم في دعم النمو الشامل للطلبة في الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية.

3- يحتسب مجموع الزمن المخصص لتنفيذ البرامج المعتمدة ضمن النصاب الأسبوعي للمعلم بوحدة الحصص الدراسية، بحيث يجمع الزمن المنفذ فعليًا، ويحتسب بما يعادل حصة دراسية واحدة.

4- يشترط أن تكون البرامج المنفذة معتمدة من المركز الوطني للمناهج أو حاصلة على الموافقات مسبقًا.