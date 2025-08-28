اليمن عاجل: الاستغناء عن 1.5 مليون رحلة مدرسية لأولياء الأمور يوميا

216 حصة
إلى ذلك، حددت وزارة التعليم 216 حصة دراسية خلال العام الدراسي، للمدارس المطبقة لبرامج الموهوبين «فصول الموهوبين، الرعاية الصباحي، مساحة الابتكار الإثرائي»، للصفوف العليا في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، لـ5 مقررات دراسية، وهي: الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، المهارات الرقمية، الإثراء العام.
ضوابط تنظيم الفترات اللاصفية
1- تنفذ ضمن الزمن المحدد لليوم الدراسي بما لا يقل عن ساعة واحدة في مجموع مددها الزمنية.
2- تخصص لتنفيذ برامج تعليمية وتربوية مخططة وهادفة، تسهم في دعم النمو الشامل للطلبة في الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية.
3- يحتسب مجموع الزمن المخصص لتنفيذ البرامج المعتمدة ضمن النصاب الأسبوعي للمعلم بوحدة الحصص الدراسية، بحيث يجمع الزمن المنفذ فعليًا، ويحتسب بما يعادل حصة دراسية واحدة.
4- يشترط أن تكون البرامج المنفذة معتمدة من المركز الوطني للمناهج أو حاصلة على الموافقات مسبقًا.