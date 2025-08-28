اليمن عاجل: ترقب في البنوك قبل اجتماع المركزي.. قرار جديد للتموين.. وتعاون مهم مع اليابان

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، ترقب في البنوك قبل قرار المركزي، قرار جديد للتموين، وتعاون مهم مع اليابان.

نبدا حصادنا.. من سوق العملات.. سعر الدولار قدام الجنيه النهاردة.. مستقر كده في كل البنوك.. قبل ساعات من اجتماع مهم للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي سجل 48.33 جنيه للبيع.. و48.47 جنيه للشراء.

وده بيحصل وسط توقعات كبيرة.. إن البنك المركزي هيخفض الفايدة بنسبة تتراوح من 1 لـ 2%.. خصوصاً بعد ما كان مثبتها مرتين ورا بعض.

واليكم قائمة بأسعار الدولار في بعض البنوك

في البنك العقاري المصري العربي: 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.79 جنيه للشراء، 48.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 48.4061 جنيه للشراء، 48.5061 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.

بنك CIB التجاري الدولي: 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

ونروح لوزارة التموين.. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.. عقد اجتماع كبير النهاردة.. علشان يتابع مجهودات الوزارة في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.. بالتنسيق مع كل الأجهزة الرقابية.

الوزير شدد خلال الاجتماع على إن محاربة الغش التجاري على رأس أولويات الوزارة.. وده لإنها بتمثل خطر على صحة وسلامة المواطنين.. وأكد إن فيه تنسيق كامل بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.. علشان يضبطوا الأسواق ويمنعوا أي مخالفات.

وكمان.. استعرض الاجتماع آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة.. وتشديد العقوبات على التجار المخالفين.. ده غير إنه وجه بإطلاق حملات توعية كبيرة.. علشان يعرفوا الناس حقوقها.. وإزاي تبلغ عن أي غش أو مخالفة.

ونروح لوزارة قطاع الأعمال.. المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.. قعد مع السفير الياباني في مصر.. علشان يبحثوا سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

الوزير أشاد بالعلاقات القوية بين مصر واليابان.. وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.. خصوصاً الاقتصاد والاستثمار.. وده علشان يفتح آفاق جديدة للاستثمارات اليابانية في السوق المصري.

وقال شيمي إن شركات وزارة قطاع الأعمال العام متنوعة جداً.. وتشمل قطاعات زي الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والعربيات، والأدوية، والعقارات. وأضاف إن فيه فرص استثمارية واعدة كتيرة في كل القطاعات دي.. وإن مصر بتقدم كل التسهيلات للمستثمرين.. خصوصاً في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وكمان.. أشار لجهود إحياء شركة النصر لصناعة السيارات.. وقال إن الشركة حالياً بتنتج أتوبيسات وميني باصات بمواصفات عالمية.. وبتجهز لإنتاج سيارات ملاكي بأنواع مختلفة.. وده بيأكد إن فيه فرص كبيرة في صناعة السيارات.

ونختم بخبر مهم.. مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري.. عقد اجتماع طارئ امبارح بالليل.. علشان يناقش تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإقامة معرض “أهلًا مدارس” السنة دي.

وتم اعتماد إقامة المعرض بالإجماع.. علشان يدعم المواطنين ويوفر السلع الدراسية والغذائية اللي محتاجاها الأسرة المصرية.. وهيكون في نفس مكان السنة اللي فاتت في مدينة نصر جنب محطة مترو أرض المعارض.. وهيبدأ مع بداية شهر سبتمبر الجاي.

أما أيمن العشري.. فرئيس الغرفة أكد إن المعرض ده مهم جداً.. وبتلتف حواليه الدولة بكل مؤسساتها.. لإن هدفه الأساسي هو الدعم المجتمعي.. وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية.. وده هيتزامن مع تخفيضات مبادرة رئيس الوزراء “خفض الأسعار”.. وده بيأكد إن أسعار المعرض السنة دي هتكون أحسن بكتير للمواطنين.