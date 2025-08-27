اليمن عاجل: الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خسائر حادة وسط ترقب نتائج الشركات

شهدت الأسواق الأوروبية انتعاشًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، والتي كانت الأكبر منذ ما يقرب من شهر. ويأتي هذا التحسن في الأداء وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لنتائج أعمال الشركات الكبرى، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية في القارة.

وصعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة تقارب 0.8% في الساعات الأولى من التعاملات، مدعومًا بمكاسب لأسهم قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة. كما سجلت البورصات الكبرى في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ارتفاعات متباينة، في إشارة إلى عودة ثقة نسبية لدى المتعاملين بعد موجة البيع المكثف أمس الثلاثاء.

ويرى محللون أن التعافي الحالي يأتي في إطار حركة تصحيحية طبيعية، إذ لا يزال المستثمرون يترقبون تقارير أرباح الشركات العملاقة مثل فولكسفاجن وتوتال إنرجيز وبنوك أوروبية كبرى، والتي من المتوقع أن تحدد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة. كما أن تطورات أسعار الفائدة وسياسات البنوك المركزية الأوروبية تظل عاملاً رئيسيًا يؤثر على قرارات المستثمرين.

وتأتي هذه الارتفاعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في بعض الدول الأعضاء. ومع ذلك، يراهن المستثمرون على أن نتائج الشركات قد تحمل إشارات إيجابية بشأن مرونة الاقتصاد الأوروبي وقدرته على امتصاص الصدمات.

ويؤكد خبراء أن الأسواق الأوروبية ستظل متقلبة في المدى القريب، مع استمرار ترقب البيانات الاقتصادية الأساسية مثل معدلات التضخم والبطالة، فضلًا عن أي إشارات من البنك المركزي الأوروبي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.