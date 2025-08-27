كيفية استخدام ملصقات متحركة على واتس اب

استخدام الملصقات المتحركة على واتس اب قد يهم البعض ، حيثقام WhatsApp مؤخرًا بطرح ملصقات متحركة لكل من تطبيقات اندرويد و iOS ويمكنك البدء في استخدامها الآن ، تحتاج فقط إلى التأكد من تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار ، وإلا فلن تكون هذه الملصقات المتحركة مرئية لك ، ولن تتمكن من استخدامها.

يمكنك العثور على تطبيقات الملصقات المتحركة هذه في نفس المكان الذي يخزن فيه واتس اب جميع الملصقات. قبل البدء في استخدامها ، توجه إلى متجر Google Play ومتجر Apple App Store للتأكد من تحديث واتس اب الخاص بك.

Animated stickers are available now. pic.twitter.com/gYNQyqCoe6 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 8, 2020

بمجرد أن تكون جاهزًا للانطلاق ، إليك ما يجب عليك فعله بعد ذلك

– افتح أي دردشة على واتس واضغط على زر الرموز التعبيرية.

– حدد خيار الملصقات وانقر على أيقونة “+”.

– ستجد هنا قائمة بحزم الملصقات المتاحة للتنزيل.

– تحتوي الملصقات المتحركة الجديدة على زر تشغيل في الأعلى حتى يسهل التعرف عليها.

– لتنزيل حزم الملصقات المتحركة هذه ، ما عليك سوى النقر على أيقونة السهم لأسفل.

– بمجرد تنزيله ، ستظهر في علامة تبويب الملصقات ويمكنك استخدامها تمامًا كما تستخدم الملصقات العادية غير المتحركة.

يمكنك أيضًا حفظ الملصقات المتحركة التي يشاركها أصدقاؤك معك تمامًا مثلما تحفظ الملصقات. انقر على الملصق وأضف إلى المفضلة.

في الوقت الحالي ، يحتوي WhatsApp على مجموعة من الملصقات المتحركة مثل Chummy Chum Chums و Rico’s Sweet Life و Playful Piyomaru و Bright Days و Moody Foodies

هنالك العديد من الملصقات المتحركة التي يمكنكم مشاهدتها على الرابط التالي وفي حال احببتم سوف نزودكم بتطبيقين يحتوون على الكثير من الملصقات المتحركة يمكنكم تحميلها على هواتفكم الاندرويد والايفون لإستخدامها في الواتس اب .

لتحميل الملصقات المحركة على اندرويد من هنا

لتحميل الملصقات المتحركة للايفون من هنا