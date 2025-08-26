اليمن عاجل: اجتماع حاسم في البنك المركزي.. تحرك جديد للدهب.. ومفاجأة سعيدة للمصريين فى الخارج

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، اجتماع حاسم في البنك المركزي، وتحرك جديد للدهب، ومفاجأة سعيدة للمصريين فى الخارج.

نبدأ من القطاع المصرفي.. البنك المركزي المصري عامل اجتماع مهم بعد بكرة الخميس 28 أغسطس 2025 علشان يناقش أسعار الفايدة، وده خامس اجتماع للبنك السنة دي، في وسط تطورات اقتصادية مهمة، زي إن التضخم السنوي نزل في يوليو لـ 13.9% بعد ما كان 14.9% السنة اللي فاتت، وكمان الجنيه المصري اتحسّن قدام الدولار بعد زيادة التدفقات الدولارية للبلد.

البنك المركزي كان قرر في نص السنة يخفض الفايدة 3.25%، وكمان ثبت سعر الكوريدور في يوليو عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وده كله وسط تأثيرات من الأوضاع الإقليمية والجمارك اللي فرضتها أمريكا.

الاجتماع الجاي للبنك المركزي يوم 28 أغسطس، وبعده 3 اجتماعات تانية: 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر 2025.

نروح لسوق الدهب.. أسعار الدهب عليت في السوق المحلي والعالمي النهارده، وده بسبب إن الدولار نزل وكمان التوترات السياسية في أمريكا بعد قرار مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، واللي خلّى الناس تاني تشكك في استقلالية الفيدرالي، حسب تقرير “آي صاغة”.

سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـ “آي صاغة”، قال إن أسعار الدهب في السوق المحلي زادت حوالي 15 جنيه، وسعر جرام عيار 21 وصل 4590 جنيه، والأوقية عليت 10 دولار وبقت 3375 دولار.

عيار 24 سجل 5246 جنيه، وعيار 18 بقى 3934 جنيه، وعيار 14 وصل 3060 جنيه، وسعر الجنيه الدهب بقى 36720 جنيه.

مبارح الاتنين، الأسعار كانت نزلت حوالي 10 جنيه، وعيار 21 فتح على 4585 جنيه وقفل على 4575 جنيه، والأوقية نزلت 6 دولار من 3371 لـ 3365 دولار.

ونروح لوزارة الإسكان.. الوزارة أعلنت فتح باب التسجيل للطرح الأول من المرحلة التانية في مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بره البلد، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، واللي فيها 1380 وحدة سكنية. التسجيل هيبدأ السبت 30/8/2025 وينتهي 4/9/2025، واختيار الوحدات هيبدأ من 20/9 لحد 25/9/2025.

المرحلة التانية من المبادرة هتطرح حوالي 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية في 3 طروحات. الطرح الأول فيه إسكان “متوسط وفاخر” في مشاريع: “ديارنا” (القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة)، و”سكن مصر” (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و”دار مصر” (بدر – برج العرب الجديدة)، و”جنة” (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وكمان “فالي تاورز” في حدائق أكتوبر و”فالي تاورز إيست” في العبور الجديدة.

الوزارة قالت إن فيه تسهيلات كبيرة في السداد والأسعار، لحد 10 سنين تقسيط وخصم يوصل لـ 7%، ومقدم حجز 5 آلاف دولار لكل وحدة. المبادرة دي جاية استجابة لطلبات المصريين في الخارج اللي الوزير شريف الشربيني سمعها في مؤتمر المصريين بالخارج، وبتتنفذ ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يوفّروا أفضل رعاية للمصريين بره ويدّوهم مزايا أكتر ويقووا ارتباطهم بالبلد.

وأخيرًا مع وزارة التموين.. الوزير د. شريف فاروق عقد اجتماع موسع النهارده علشان يتابع جهود الوزارة في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك، بالتنسيق مع كل الأجهزة الرقابية.

الوزير أكد إن مكافحة الغش التجاري من أولويات الوزارة لأنها بتمس صحة وسلامة الناس، وإن فيه تنسيق كامل بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وكل الأجهزة الرقابية علشان يسيطروا على السوق ويردعوا المخالفين.

الاجتماع استعرض كمان خطط تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على التجار المخالفين، وكمان تعزيز استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معاها بسرعة.

وفي نفس السياق، الوزير وجّه بإطلاق حملات توعية واسعة علشان يعرفوا المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات، وأكد إن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول ضد الغش، وإن التعاون بين الأجهزة الرقابية والجمهور هو اللي بيضمن استقرار السوق.