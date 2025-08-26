تصميم جديد لمنصة انستغرام في طريقه الينا

ستصبح خاصية Reels المنافسة لـ TikTok في المقدمة والوسط في إصدار معاد تصميمه، وستستبدل تبويب النشاط (رمز القلب) بعلامة التبويب “التسوق”، وتجديد في واجهة الكاميرا وإلغاء زر IGTV.

كما وسيتم نقل كل من تبويب الإنشاء (رمز زائد) وتبويب النشاط (رمز القلب) إلى أعلى يمين الشاشة الرئيسية، بينما يصبح الزر الأوسط الآن لميزة Reels.

إعادة التصميم هي محاولة شرسة من جانب Instagram لتوجيه المستخدمين إلى موجز الفيديوهات القصيرة Reels، الذي لم يشهد حتى الآن سوى استقبال فاتر من المستخدمين، حيث وصفوه بأنه قديم، ويفتقر إلى التأثيرات ومساهم آخر في جعل منصة انستغرام مكاناً يكتظ بالمحتوى المرئي. هذه التغييرات أيضًا دفعة كبيرة لجعل تطبيق Instagram وجهة تسوق عبر الإنترنت في وقت حرج لسوق التجارة الإلكترونية.

حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع التحول إلى التجارة الإلكترونية لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقًا لبعض المحللين. هذا يعني أن أي خطط كانت لانستغرام بأن يصبح لاعباً رئيسياً في التجارة عبر الإنترنت تم تسريعها للتو. تشير كلتا الحركتين إلى قلق الشركة بشأن التأثير الذي قد تحدثه TikTok على مستقبل أعمالها على المدى الطويل.

من المتوقع الآن أن يصل عدد مستخدمي TikTok إلى 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا في عام 2021. وكما تشير شراكته الأخيرة مع Shopify في التجارة الاجتماعية، فقد يكون موطنًا جديدًا للتجارة الاجتماعية قريبًا أيضًا