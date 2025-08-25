اليمن عاجل: البيانات الدقيقة أساس التخطيط الفاعل وتحقيق التنمية العادلة

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الخطة التنفيذية الخاصة بالمنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات، وذلك بهدف استكمال عمليات التكامل بين الجهات المختصة وتوحيد الجهود الرامية إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تُسهم في تعزيز الهوية السكانية القومية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ناقش الحضور الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتطوير المنظومة، بما يتيح تسجيل بيانات المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج بطريقة إلكترونية متطورة، تحقق الدقة والسرعة والربط المباشر مع قواعد البيانات القومية داخل مصر.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة المتكاملة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير البنية المعلوماتية للقطاع الصحي، وتعزيز قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات الدقيقة. وأوضحت أن تسجيل المواليد والوفيات يعد جزءًا محوريًا من إدارة الهوية السكانية القومية، ويساعد على رصد المؤشرات السكانية والصحية بشكل أكثر دقة، الأمر الذي يتيح للدولة رسم سياسات فعالة تواكب التغيرات الديموغرافية والصحية.

وأضافت الوزيرة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال حوكمة وإدارة البيانات السكانية، حيث تتيح ربطًا متكاملًا بين مختلف الجهات المعنية، وتدعم قدرة الحكومة على صياغة سياسات قائمة على الأدلة والبيانات الموثوقة. وأكدت أن الاستثمار في تطوير الأنظمة التكنولوجية للبنية المعلوماتية يمثل أولوية قصوى، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” وأجندة التنمية المستدامة.

كما شددت المشاط على أن توفير بيانات دقيقة وموثوقة يعد ركيزة أساسية لتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة، وتحقيق عدالة في توزيع الموارد، مشيرة إلى أن المنظومة ستسهم كذلك في تحسين استهداف المناطق ذات الأولوية في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

من جانبه، أشار مسؤولو مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، التابع للوزارة، إلى أن المركز يعمل على تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية الداعمة لتطوير الخدمات الحكومية، منها تطوير الخدمات الصحية، تحديث المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، فضلًا عن مشروعات رفع القدرات التشغيلية لمكاتب الشهر العقاري ومكاتب النيابة العامة، ومراكز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة.

وأكدت الوزارة أن استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة يعكس التزام الدولة بتحقيق التكامل المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطن، خاصة في ظل ما توفره المنظومة من نموذج متكامل لبناء نظام معلومات صحي شامل، يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة، تعزز من كفاءة منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم.

واختتمت المشاط الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ المنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات بالتعاون مع جميع الشركاء، باعتبارها خطوة رائدة نحو تعزيز نظم الحوكمة، وتحقيق أهداف الدولة في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة.