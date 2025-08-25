إيقاف تشغيل الصوت تلقائيا لمقاطع الفيديو على فيسبوك

مقاطع الفيديو في الفيسبوك أصبحت أعلى بكثير من السابق بل واصبح فيسبوك يركز عليها أعلى بكثير من السابق لمنافسة منصة يوتيوب . وبفضل التحديث الذي قام به الفيسبوك في السابق ،اصبحت مقاطع الفيديو تبدأ بتشغيل نفسها بشكل تلقائي أثناء التمرير عليها وبدون النقر عليها عند تصفحك من خلال تغذية الأخبار. وفيما يلي كيفية تعطيله.

سابقا، كان بمقدرة المستخدمين سماع صوت الفيديو فقط عند النقر على الفيديو في تغذية أخبار الفيسبوك. الآن، ما دام جهازك ليس على الوضع الصامت، والصوت سوف يعلو ويتلاشى أثناء التمرير من خلال كل تلك أشرطة الفيديو في تغذية الأخبار. قد يكون هذا موضع ترحيب بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة للبقية، انها ميزة مزعجة جديدة لمعالجتها إذا لم يكن لديك بالفعل تعطيل تشغيل الفيديو التلقائي.

تعطيل التشغيل التلقائي للفيديو في فيسبوك على اجهزة الايفون

من أجهزة ايفون و ايباد، تبدأ من خلال فتح تطبيق الفيسبوك وتسجيل الدخول إذا كنت لم تقم بذلك بالفعل. ثم:

1- انقر على زر الخطوط الثلاثة الأفقية (همبورغر) في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة.

2- انقر فوق إعدادات > إعدادات الحساب > الأصوات

3- انقر على مفتاح التبديل لإيقاف “تشغيل الفيديو في خلاصة الأخبار مع الصوت”

إذا لم تشاهد هذا الخيار، فهذا يعني ان التحديث لم يصل إليك حتى الان. التحقق مرة أخرى في وقت لاحق.

تعطيل التشغيل التلقائي للفيديو في فيسبوك على اجهزة على أجهزة اندرويد

لأجهزة اندرويد، تبدأ من خلال فتح تطبيق الفيسبوك وتسجيل الدخول إذا كنت لم تقم بذلك بالفعل. ثم:

1- انقر على زر الخطوط الثلاثة الأفقية (همبورغر) في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة.

2- انتقل لأسفل وانقر على “إعدادات التطبيق”

3- انقر على مفتاح التبديل لإيقاف “تشغيل الفيديو في خلاصة الأخبار مع الصوت”

إذا لم تشاهد هذا الخيار، فهذا يعني ان التحديث لم يصل إليك حتى الان. التحقق مرة أخرى في وقت لاحق.. أيضا، لا توجد طرق لتعطيل تغذية الأخبار الصوتية على متصفح سطح المكتب في الوقت الراهن، لذلك سيكون عليك تعطيل تشغيل الفيديو التلقائي تماما.