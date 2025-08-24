اليمن عاجل: 6.3 مليون مستفيد من مشروعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي في مصر

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يستعرض تطورات تنفيذ إطار الشراكة القطرية مع الحكومة المصرية للفترة من 2023 إلى 2027، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة بين مصر والبنك الدولي تقوم على الأولويات الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين الجانبين منذ عقود ساهم في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص، ودعم جهود التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

وأوضح التقرير أن مصر تُعد ثالث أكبر مساهم في البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه منذ بدء البنك الدولي دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، تم تمويل أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، شملت البنية التحتية، التعليم، الصحة، التنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص. كما أشارت البيانات إلى أن هذه المشروعات أسهمت في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، وتحسين جودة التعليم لنحو 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وتوفير الخدمات المالية لما يقرب من 750 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى برنامج «تكافل وكرامة» باعتباره أحد أبرز المشروعات ذات الأولوية في إطار الشراكة مع مصر، حيث ساهم في تقديم الدعم النقدي والحماية الاجتماعية لنحو 5.2 مليون أسرة، ما يعادل نحو 17 مليون شخص، بنسبة 75% من النساء، وهو ما يعزز قدرة هذه الفئات على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأزمات الإقليمية.

كما تناول التقرير جهود البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة في تعزيز فرص العمل من خلال مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف»، الذي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ما أسفر عن خلق أكثر من 400 ألف وظيفة، استفاد منها نحو 200 ألف شخص، بينهم 43% من النساء و43% من الشباب، مع التركيز على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وفي إطار دعم الاستثمار في رأس المال البشري، أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرات الصحية الوطنية مثل حملة «100 مليون صحة» للقضاء على التهاب الكبد الوبائي C، والتي ساهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أبرز التقرير التعاون مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم دعم إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة توليد 1465 ميجاوات، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

ويضم إطار الشراكة القطرية الجاري تنفيذه 13 مشروعًا بقيمة تمويلات 6.5 مليار دولار، وتتركز أهدافه على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات، وتشجيع التنمية الخضراء والشاملة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.