اليمن عاجل: الجنيه راجع والدولار هينزل الأرض.. مؤسسات دولية تزف بشرى لمصر

يا ترى إيه اللي بيحصل في سوق العملة؟.. وإزاي الجنيه اللي كان بيعاني.. فجأة بقى صامد وقادر يقف قصاد الدولار؟.. هل دي مجرد صدفة مؤقتة ولا فيه أسباب حقيقية ورا الكواليس؟.. والأهم من كل ده.. إيه سر انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة؟.. وهل الجنيه هيكمل في الصعود ده ولا الحكاية ليها آخر؟

في الأيام الأخيرة.. ناس كتير لاحظت إن سعر الدولار بينزل.. والجنيه المصري واقف على أرض صلبة.. ثابت وقوي.. لدرجة إن فيه مؤسسات دولية كبيرة زي “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية بدأت تتكلم عن الموضوع ده وتقول إن الجنيه محافظ على قوته التنافسية.

زمان.. لما كان الجنيه بيقوى شوية.. كنا بنقلق.. لأننا عارفين إن ده ممكن يكون تدخل من البنك المركزي.. وبعدها ممكن تحصل أزمة.. لكن المرة دي الوضع مختلف تماماً.. والمحللين العالميين نفسهم بيقولوا “لأ.. متقلقوش.. المرة دي بجد”.

طب إيه السر؟

السر ببساطة إن قوة الجنيه المرة دي مش مصطنعة.. دي نابعة من سببين رئيسيين.

السبب الأول.. هو ضعف الدولار نفسه على مستوى العالم.. الدولار حالياً بيعاني قصاد عملات كتير زي اليورو.. فجزء من قوة الجنيه اللي بنشوفها.. هو في الحقيقة انعكاس لضعف الدولار عالمياً.. والدليل على كده إن الجنيه لو قارنته باليورو هتلاقيه تراجع أمامه السنة دي.. يعني الحكاية متوازنة.

السبب التاني.. وهو الأهم.. إن اقتصادك الحقيقي بقى بينتج دولارات.. يعني مصادر العملة الصعبة عندك زادت بجد.. ومبقتش معتمدة على الفلوس السخنة وبس.

وهنا لازم نقف عند نقطة مهمة جداً.. وهي “الصادرات المصرية غير البترولية”.. الكلمتين دول هما كلمة السر في قوة الجنيه دلوقتي.

الأرقام بتقول إن صادرات مصر من السلع اللي ملهاش علاقة بالبترول.. زي المنتجات الزراعية والكيماويات ومواد البناء والمنسوجات.. وصلت لأقوى مستوى ليها من سنة 2011.. يعني المصانع المصرية بتنتج.. وبتبيع للعالم.. وبتاخد مكان الفلوس دي دولارات حقيقية بتدخل البلد.

القدرة التنافسية للمنتج المصري زادت جداً بعد تحرير سعر الصرف.. وبقى مطلوب في الأسواق الخارجية.. وده خلق تدفق دولاري مستمر ومستدام.. مش مجرد فلوس بتدخل وتخرج بسرعة.

طب ده معناه إيه؟

معناه إن عجز الحساب الجاري بتاعك بيقل.. يعني الفلوس اللي بتدخل البلد من مصادر حقيقية زي التصدير والسياحة والاستثمار.. بقت أكتر من الفلوس اللي بتخرج.. وده بيخلق فائض في الدولار في السوق.. ولما المعروض من أي سلعة بيزيد.. سعرها طبيعي بينزل.. وده بالظبط اللي بيحصل للدولار دلوقتي.

طب إيه هي توقعات الفترة الجاية؟.. هل الجنيه هيكمل رحلة الصعود؟

المؤشرات كلها بتقول إن الوضع مستقر وفي تحسن مستمر.. المحللين شايفين إن سعر صرف الجنيه الحالي.. رغم قوته.. إلا إنه لسه في منطقة تنافسية جداً.. يعني لسه أرخص بنسبة 25% من اللي كان عليه في أول 2024.. وده بيخليه جاذب للاستثمار ومحفز للتصدير.

ده غير إن كل التوقعات بتقول إن إيرادات السياحة هتزيد أكتر مع هدوء الأوضاع في المنطقة.. وتحويلات المصريين في الخارج رجعت لمعدلاتها القوية.. وقناة السويس متوقع ترجع لنشاطها الكامل.

فالتوقع الأقرب هو استمرار استقرار سعر الصرف.. مع ميل طفيف للتحسن لصالح الجنيه.. كل ما مصادر الدولار الحقيقية زي الصادرات والسياحة والاستثمار بتزيد.. وده بيقولنا إننا دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة فيها الدولار مش هو المتحكم الوحيد في السوق.. والجنيه بقى ليه كلمة قوية ومسموعة.