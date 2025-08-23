واتس اب يوضح ما سوف يحدث في حال لم تقبل سياسة الخصوصية الجديدة

لقد وضح واتس اب بالتفصيل ما سيحدث للمستخدمين الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به في الأسئلة الشائعة على موقعه على الويب. اعتبارًا من 15 مايو ، ستصبح وظائفه محدودة بشكل أكبر ، ولن يتمكن المستخدمون من إرسال أو قراءة الرسائل من التطبيق. سيظل بإمكانهم تلقي المكالمات والإشعارات ، ولكن هذا لن يكون ممكنًا إلا “لفترة قصيرة” ، وأكدت واتس اب أن هذه الفترة ستستمر بضعة أسابيع.

هذا وكانت سياسة الخصوصية الجديدة من واتس اب مثيرة للجدل بين بعض المستخدمين ، الذين يخشون أنها تسمح لـ واتس اب بمشاركة رسائلهم الخاصة مع الشركة الأم فيسبوك . ومع ذلك ،فإنه يتم تشفير الرسائل بين الأفراد على واتس اب من طرف إلى طرف ، بحيث لا يتمكن سوى المستلمين من رؤية محتوياتها.

ما تتعلق به سياسة الخصوصية الجديدة هو الرسائل المرسلة إلى الشركات ، والتي قد يتم تخزينها على خوادم فيسبوك والتي يمكن استخدام بياناتها للإعلان. شارك واتس اب بعض المعلومات الشخصية ، مثل أرقام الهواتف ، مع فيسبوك منذ عام 2016.

ستكون قادرًا على تلقي المكالمات ، ولكن ليس كثيرًا

رداً على ذلك الاحتجاج ، أعلنت شركة واتس اب أنها ستؤخر إدخال سياسة الخصوصية الجديدة ، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير. في الأسبوع الماضي ، أوضحت الشركة ، كيف ستشرح سياسة الخصوصية الجديدة لمستخدميها ، في محاولة تتضمن لافتة داخل التطبيق مع شرحها للسياسة الجديدة.

تقول خدمة المراسلة واتس اب المملوكة لـ فيسبوك إنها لن تحذف أي حسابات لم تقبل البنود الجديدة في 15 مايو ، وسيظل المستخدمون قادرين على قبول سياسة الخصوصية الجديدة بعد هذا التاريخ. ومع ذلك ، فإنه يحذر بشكل عام من حذف الحسابات بعد أن تظل غير نشطة لمدة 120 يومًا.