اليمن عاجل: مصر واليابان تطلقان تقريرًا مشتركًا يستعرض محفظة تعاون إنمائي بقيمة تتجاوز 9.6 مليار دولار

أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تقريرًا مشتركًا يستعرض مسيرة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان على مدار 70 عامًا، تحت عنوان “70 عامًا من الصداقة والثقة”، حيث بلغت محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 9.6 مليار دولار منذ عام 1954، شملت منحًا وتمويلات ميسرة وبرامج دعم فني تغطي مختلف القطاعات التنموية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية – اليابانية تمثل نموذجًا متفردًا للتعاون الإنمائي القائم على المصالح المشتركة ودعم أولويات التنمية الوطنية، موضحة أن الشراكة تمتد إلى قطاعات حيوية في مقدمتها التعليم، الصحة، البنية التحتية، الطاقة، النقل، والابتكار، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن إطلاق التقرير المشترك يعكس قوة العلاقات الثنائية وتكاملها، لافتة إلى أن اليابان كانت وما زالت شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات القومية، أبرزها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المتحف المصري الكبير، مترو أنفاق القاهرة، إلى جانب برامج دعم الطاقة المتجددة، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، أن مصر تعد بوابة اليابان إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي يرتكز على دعم التنمية الشاملة من خلال تمويلات ميسرة ومبادرات تنموية تراعي البعد البيئي والاجتماعي، مع التركيز على التعليم والابتكار كركائز للتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن محفظة التعاون الإنمائي منذ عام 1954 تضمنت منحًا بقيمة 3.5 مليار دولار، وتمويلات ميسرة بحوالي 4.9 مليار دولار، إضافة إلى برامج دعم فني وتدريب تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، حيث استفاد منها أكثر من 7100 متدرب من 59 دولة، ما جعل مصر مركزًا إقليميًا للتعاون الياباني في إطار تعاون الجنوب – الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن الشراكة المصرية اليابانية أسهمت في تعزيز البنية التحتية ودعم الطاقة الخضراء وتحسين جودة التعليم من خلال إدخال النظم اليابانية في المدارس المصرية، إلى جانب دعم قطاع الصحة عبر تطوير المستشفيات والمراكز الطبية، وهو ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات.

كما تناول التقرير دور القطاع الخاص في هذه الشراكة، حيث دعمت اليابان مشروعات الابتكار وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويخلق فرصًا أكبر للشباب والمرأة، مع الإشارة إلى التوسع في برامج التمويل الأخضر التي تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.

وفي ختام فعاليات إطلاق التقرير، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون مع اليابان خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر، النقل الذكي، المدن المستدامة، والتحول الرقمي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار في المنطقة.