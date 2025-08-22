spot_img

ذات صلة

جمع

نمط

التطبيقات الأكثر تحميلاً على هواتف الأيفون لعام 2021

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

في تقرير نشرتة شركة SensorTower المختصة بالبيانات عن القوائم الجديدة لأكثر تطبيقات الهواتف الذكية تحميلاً في العالم، وكانت هذة القائمة خاصة بشهر يناير السابق من العام الحالي 2021، وتتضمن القائمة الجديدة العديد من التطبيقات التي إعتدنا على مشاهدتها متصدره في القائمة ،ولكن هناك مفاجئات جديدة نتيجة التغييرات الكبرى في عالم التواصل الاجتماعي مؤخراً والذي سببته العديد من التغيرات في عام 2020 .

وبطبيعة الحال لايوجد تشابه بين قوائم التطبيقات الاكثر تحميلا بين نظامي الاندرويد وال إي او اس ، لذا كانت أكثر التطبيقات تحميلاً على متجر App Store وهي كالاتي :

 أكثر التطبيقات تحميلاً من متجر آب ستور

  • تيك توك

  • يوتيوب

  • زوم

  • تيليجرام

  • فيس بوك

  • إنستجرام

  • واتساب

  • مسنجر

  • وي شات

  • سيجنال

هذا وكان التغيير الأبرز في ترتيب أكثر التطبيقات تحميلاً هو صعود واضح وكبير لتطبيق تيليجرام الى المراكز العشرة الاولى ، حيث احتل المرتبة الرابعة في اكثر التطبيقات تحميلا على متجر آب ستور،كما أن صعود سيجنال ليصبح التطبيق رقم 10 في الترتيب بعد غيابه الكامل عن القوائم السابقة مثير للاهتمام دون شك.

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
المادة السابقة
اليمن عاجل: جسامة المخالفة تحدد الغرامة – جريدة الوطن السعودية
المقالة القادمة
اليمن عاجل: مصر واليابان تطلقان تقريرًا مشتركًا يستعرض محفظة تعاون إنمائي بقيمة تتجاوز 9.6 مليار دولار
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.