التطبيقات الأكثر تحميلاً على هواتف الأيفون لعام 2021

في تقرير نشرتة شركة SensorTower المختصة بالبيانات عن القوائم الجديدة لأكثر تطبيقات الهواتف الذكية تحميلاً في العالم، وكانت هذة القائمة خاصة بشهر يناير السابق من العام الحالي 2021، وتتضمن القائمة الجديدة العديد من التطبيقات التي إعتدنا على مشاهدتها متصدره في القائمة ،ولكن هناك مفاجئات جديدة نتيجة التغييرات الكبرى في عالم التواصل الاجتماعي مؤخراً والذي سببته العديد من التغيرات في عام 2020 .

وبطبيعة الحال لايوجد تشابه بين قوائم التطبيقات الاكثر تحميلا بين نظامي الاندرويد وال إي او اس ، لذا كانت أكثر التطبيقات تحميلاً على متجر App Store وهي كالاتي :

أكثر التطبيقات تحميلاً من متجر آب ستور

تيك توك

يوتيوب

زوم

تيليجرام

فيس بوك

إنستجرام

واتساب

مسنجر

وي شات

سيجنال

هذا وكان التغيير الأبرز في ترتيب أكثر التطبيقات تحميلاً هو صعود واضح وكبير لتطبيق تيليجرام الى المراكز العشرة الاولى ، حيث احتل المرتبة الرابعة في اكثر التطبيقات تحميلا على متجر آب ستور،كما أن صعود سيجنال ليصبح التطبيق رقم 10 في الترتيب بعد غيابه الكامل عن القوائم السابقة مثير للاهتمام دون شك.