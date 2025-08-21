تحميل برنامج انترنت داونلود مانجر 6.38.18 مفعل بشكل تلقائي

برنامج انترنت داونلود مانجر Internet Download Manager 6.38.18 الممميز لتحميل جميع انواع الملفات والبرامج وغيرها الكثير ويعمل على استعادة الملفات التي تم تحميلها وتوقفها لاي سبب كان ، المعطلة أو المتقطعة بسبب فقد الاتصالات أو مشاكل الشبكة أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير متوقع واستئنافها على إعادة تشغيل التنزيلات.

واجهة مستخدم رسومية بسيطة تجعل برنامج IDM سهل الاستخدام وسهل الاستخدام.

يحتوي Internet Download Manager على مسرع منطق تنزيل ذكي يتميز بتجزئة الملفات الديناميكية الذكية وتقنية التنزيل متعددة الأجزاء الآمنة لتسريع التنزيلات الخاصة بك.

بخلاف برامج تسريع التنزيل والمديرين الآخرين الذين يقومون بتقسيم الملفات قبل بدء التنزيل ، يقوم Internet Download Manager بتنزيل الملفات ديناميكيًا أثناء عملية التنزيل. ويقوم Internet Download Manager بإعادة استخدام الاتصالات المتاحة بدون مراحل اتصال وتسجيل إضافية لتحقيق أداء تسريع أفضل.

يدعم Internet Download Manager الخوادم الوكيلة وبروتوكولات ftp و http والجدران النارية وعمليات إعادة التوجيه وملفات تعريف الارتباط والدلائل ذات الإذن ومعالجة محتوى الصوت MP3 و MPEG وعدد كبير من تنسيقات قوائم الدليل.

يتكامل IDM بسلاسة مع Microsoft Internet Explorer و Netscape و MSN Explorer و AOL و Opera و Mozilla و Mozilla Firefox و Mozilla Firebird و Avant Browser و MyIE2 وجميع المتصفحات الشائعة الأخرى للتعامل تلقائيًا مع التنزيلات الخاصة بك.

يمكنك أيضًا سحب الملفات وإفلاتها ، أو استخدام Internet Download Manager من سطر الأوامر.

ويمكن لـ Internet Download Manager الاتصال بالمودم في الوقت المحدد ، وتنزيل الملفات التي تريدها ، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو حتى إيقاف تشغيله عند الانتهاء.

ملاحظات التركيب

»إذا كان لديك أي إصدار سابق ، فقم بإلغاء تثبيته وأعد تشغيل الكمبيوتر.

»ولكن إذا كنت تستخدم نسختنا بالفعل ، فيمكنك التثبيت فوق الإصدار الحالي.

»انقر نقرًا مزدوجًا فوق المثبت وانتظر إشعار اكتمال التثبيت أو ظهور الرمز على سطح المكتب.

»سيقوم البرنامج بتنشيط نفسه مع الكراك المدمج ، دون الحاجة إلى تكسير إضافي أو تصحيح.

»إذا لم يتم تنشيطه ، فالرجاء إلغاء تثبيت الإصدار السابق وإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات والتثبيت مرة أخرى.

معلومات البرنامج

»وضع الإعداد: البرنامج مفعل

»حجم الملف: 13.2 MB

»معلومات البرنامج: 32 بت

»نظام التشغيل: 7 و 8 و 10 ؛ 32 و 64 بت

