اليمن عاجل: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 21-8-2025 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 في مصر، ارتفاعا كبيرا في الأسواق وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3033 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 36400 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب ليست ثابتة، بل تتأثر بعوامل عدة، أهمها:

1. السوق العالمية:

أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالسعر العالمي للأوقية بالدولار، حيث يؤدي ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى زيادة السعر محليا.

2. سعر صرف الجنيه:

أي تغيير في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يؤثر مباشرة على أسعار الذهب، حيث إن السوق المصرية تستورد المعدن بالعملة الصعبة.

3. الطلب المحلي:

يزداد الطلب على الذهب خلال مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

4. المصنعية والضرائب:

تختلف المصنعية من مكان لآخر وتُضاف إلى سعر الجرام النهائي، مما يجعل سعر الذهب أعلى بالنسبة للمستهلك.

الاتجاهات العالمية وتأثيرها على السوق المحلية

شهد الذهب عالميًا تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الماضية نتيجة لعدة عوامل:

قرارات البنوك المركزية:

خاصة في الولايات المتحدة، حيث تؤثر أسعار الفائدة على الطلب على الذهب كأصل آمن.

التوترات الجيوسياسية:

الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية غالبًا ما تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة.