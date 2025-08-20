اليمن عاجل: رئيس الوزراء الياباني يقترح إنشاء منطقة اقتصادية تربط إفريقيا بالمحيط الهندي

اقترح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة جديدة لإنشاء منطقة اقتصادية كبرى تربط بين القارة الإفريقية ومنطقة المحيط الهندي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر دولي رئيسي للمساعدات يعقد في طوكيو، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة مع إفريقيا.

وقال إيشيبا، في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين اليابان والدول الإفريقية، عبر إقامة ممرات اقتصادية ومشروعات للبنية التحتية تربط الموانئ الإفريقية الرئيسية بالموانئ الواقعة على المحيط الهندي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى بناء شبكات تعاون أكثر مرونة وشمولًا.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن إفريقيا تمثل اليوم واحدة من أسرع المناطق نموًا اقتصاديًا في العالم، حيث تتمتع بموارد طبيعية هائلة وسوق استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. وأكد أن اليابان تسعى إلى لعب دور رئيسي في دعم القارة الإفريقية عبر الاستثمار في التكنولوجيا، ونقل الخبرات الصناعية، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.

وأوضح إيشيبا أن المنطقة الاقتصادية المقترحة لن تكون مجرد إطار للتجارة الحرة، بل ستشمل أيضًا برامج للتنمية المستدامة، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة، إلى جانب دور الحكومات والمؤسسات الدولية.

ومن جانبه، رحب عدد من القادة الأفارقة المشاركين في المؤتمر بالمقترح الياباني، معتبرين أنه يعكس التزام طوكيو المتزايد تجاه القارة الإفريقية. وأكدوا أن هذه المبادرة يمكن أن تمثل فرصة استراتيجية لدفع التكامل الاقتصادي بين إفريقيا والمحيط الهندي، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويرى خبراء أن المبادرة اليابانية تأتي في إطار التنافس الدولي المتصاعد على توطيد النفوذ الاقتصادي في إفريقيا، خاصة مع الحضور المتزايد لكل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي في القارة. وأوضحوا أن اليابان تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ موقعها كشريك موثوق قادر على تقديم بدائل تنموية متوازنة بعيدة عن المخاطر المرتبطة بالديون.

وأكد إيشيبا أن اليابان ستعمل على إطلاق مشاورات تفصيلية مع الدول الإفريقية والمؤسسات المالية الدولية لوضع خارطة طريق للمبادرة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال القمة المقبلة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (TICAD).

وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة اليابان الرامية إلى تعزيز حضورها في المحيطين الهندي والهادئ، وربط ذلك بأجندة التنمية في إفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين.