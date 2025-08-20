تحميل أدوبي فوتوشوب 2020 مع التفعيل

إعادة تخيل الواقع إذا كنت تستطيع التفكير في ذلك ، يمكنك تحقيق ذلك باستخدام Photoshop CC ، أفضل تطبيق للتصوير والتصميم في العالم. قم بإنشاء وتحسين الصور والرسوم التوضيحية والأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد.

تصميم مواقع الويب وتطبيقات الجوال. قم بتحرير مقاطع الفيديو ومحاكاة اللوحات الواقعية والمزيد.

إنه كل ما تحتاجه لجعل أي فكرة حقيقية. يعمل العالم الإبداعي على برنامج فوتوشوب. يستخدم الملايين من المصممين والمصورين والفنانين حول العالم Photoshop لجعل المستحيل ممكنًا.

مصممة لأي شخص لتصميم أي شيء. من الملصقات إلى التغليف ، واللافتات الأساسية إلى مواقع الويب الجميلة ، والشعارات التي لا تُنسى إلى الرموز الجذابة ، يحافظ Photoshop على عالم التصميم متحركًا. باستخدام الأدوات البديهية والقوالب سهلة الاستخدام ، يمكن حتى للمبتدئين إنشاء شيء مذهل. ليس مجرد التقاط الصور.

سواء كنت تبحث عن تعديلات يومية أو تحويلات كاملة ، يقدم Photoshop مجموعة كاملة من أدوات التصوير الاحترافية لتحويل لقطاتك إلى أعمال فنية. ضبط الصور القديمة واقتصاصها وإزالتها وتنقيحها وإصلاحها. العب بالألوان والتأثيرات وغير ذلك لتحويل الأشياء العادية إلى شيء غير عادي.

الأعمال الفنية. الآن عمل أقل بكثير. صمم الرسوم التوضيحية الأصلية ، أو حوّل الصور إلى لوحات ، أو أنشئ تحفة رقمية خاصة بك. قم بعمل عمل فني ثلاثي الأبعاد يمكنك تحريكه أو طباعته. عزز عملك بأنماط فريدة وتأثيرات لافتة للنظر. قم بالطلاء بخطوط ومنحنيات ناعمة باستخدام فرش متقدمة تعمل بأسرع ما يمكن أن تتخيله.

يكاد يكون من المستحيل إنشاء كتاب هزلي رائع من البداية دون استخدام برامج متعددة ، نظرًا لأن معظمها إما توضيحي أو نصي محدد. يستخدم Marvel ومؤلف القصص المصورة المستقل ستيفن ساندرز Adobe Photoshop كأحد خيارات برامج الكتب المصورة المهيمنة. يتيح لك Adobe Photoshop CC الوصول إلى تصميمات وإنشائها من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي ، حيث يتم حفظ الملفات وتخزينها في قاعدة بيانات Adobe Creative Cloud.

على الرغم من أنه لا يُنظر إليه عادةً على أنه برنامج صانع القصص المصورة ، إلا أن مجموعة أدوات Photoshop CC الواسعة تجعله خيارًا رائعًا لإنشاء الكتب المصورة أو الروايات المصورة أو الرسوم المتحركة. يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء خلفيات رائعة أو صور ثنائية الأبعاد أخرى. يمكنك بسهولة تحميل الصور ، وبقليل من سحر تحرير الصور ، يمكنك إنشاء فن متجه واستخدامها كأجزاء فريدة من تصميماتك

معلومات

»الإصدار: 2020

»وضع الإعداد: تنشيط مسبق

»حجم الملف: 2.08 جيجابايت

»معلومات البرنامج: 64 بت

»نظام التشغيل: 7 و 8 و 10 ؛ 64 بت

ملاحظات التركيب

»انقر مزدوجًا فوق المثبت وانتظر إشعار اكتمال التثبيت.

»سيقوم البرنامج بتنشيط نفسه مع الكراك المدمج ، دون الحاجة إلى تكسير أو ترقيع إضافي.

» ان لم يتم تفعيله الرجاء إزالة الإصدار السابق ؛ قم بإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات وتثبيته مرة أخرى.

تحميل البرنامج

تحميل Adobe Photoshop CC 2020

طرق أخرى

السبب الرئيسي في أن العديد من المصورين ،والفنانين والمصممين الرقميين يريدون تعلم كيفية تنزيل Photoshop مجانًا لاختبار العديد من الميزات المتقدمة ،

اليكم الطريقة الاخرى ل تحميل الفتوشوب بشكل مجاني