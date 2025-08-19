اليمن عاجل: 12.6% ارتفاعاً في التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال أول 5 أشهر من 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل ارتفاع في قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، ليصل إلى نحو 386 مليون دولار مقابل 342.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا زيادة نسبتها 12.6%.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى اليابان سجلت 27.5 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025 مقارنة بـ31.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 13.3%. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من اليابان بنسبة 15.2%، لتبلغ 358.5 مليون دولار مقابل 311 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، ما يؤكد اعتماد الميزان التجاري على جانب الواردات بشكل أكبر.

الصادرات المصرية إلى اليابان

استحوذت مجموعة السلع الزراعية والغذائية على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية لليابان، حيث جاءت الفواكه في المقدمة بقيمة 8.2 مليون دولار، تلتها البذور والأثمار الزيتية بـ 4.3 مليون دولار، ثم الخضر والنباتات بـ 3.6 مليون دولار. كما شملت قائمة الصادرات أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 2.2 مليون دولار، وآلات ومعدات كهربائية بـ 1.2 مليون دولار، إضافة إلى ملابس بقيمة 1.1 مليون دولار وسجاد وأغطية أرضيات بمليوني دولار تقريبًا.

وأشار التقرير إلى صادرات أخرى مثل المنتجات الكيميائية غير العضوية بـ 964.4 ألف دولار، ومحضرات الخضر بـ 901.9 ألف دولار، والأسمدة بـ 643.7 ألف دولار، وهو ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وإن كانت بكميات محدودة مقارنة بالواردات.

الواردات المصرية من اليابان

في المقابل، تصدرت السيارات والجرارات والدراجات قائمة الواردات المصرية من اليابان خلال أول خمسة أشهر من 2025، بقيمة بلغت 102 مليون دولار. وجاءت المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية في المرتبة الثانية بقيمة 81.2 مليون دولار، تلتها منتجات المطاط ومصنوعاته بـ 24.9 مليون دولار.

كما شملت قائمة الواردات: آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بـ 24.7 مليون دولار، مصنوعات من الحديد أو الصلب بـ 18.8 مليون دولار، إضافة إلى حديد وصلب خام بـ 17.8 مليون دولار. وبرزت أيضًا واردات الأدوات والأجهزة البصرية بقيمة 17 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بـ 14.1 مليون دولار، فضلاً عن اللدائن ومصنوعاتها بـ 11.4 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية العضوية بـ 7.8 مليون دولار.

الاستثمارات والتحويلات المالية

وفي سياق متصل، أشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 68.4 مليون دولار في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 7%.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في اليابان ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 5.1 مليون دولار في العام السابق، بنسبة نمو 11%. وعلى الجانب الآخر، بلغت تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 1.1 مليون دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 18.2%.

وأكد التقرير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تشهد تطورًا ملحوظًا على صعيد التجارة والاستثمار، مدفوعة بالشراكات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصناعة.