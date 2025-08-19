انواع اصدارات برنامج الكاسبر سكاي انتي فايروس ومميزات كل نوع

حتي هذا الوقت، يعتبر برنامج الكاسبرسكاي هو البرنامج الاول عالميا في حماية اجهزة الكمبيوتر والشركات والمنشئات الحكومية من الهجمات السيبرانية بكافة انواعها بالإضافة الي انه متخصص في حماية الشبكات الداخلية للشركات وشبكات الواي فاي من عمليات التجسس والاختراق، لذا فريق عمل تك جينا سيقدم لك اليوم كل الاصدارات المتوفرة من برنامج Kaspersky Antivirus .. وخصائص كل نوعه وسعره في السوق

: كاسبرسكاي انترنت سكيورتي:

يقوم بإخفاء بياناتك من اي موقع الكتروني قد يقوم بسرقتها او الولوج اليها يخفي هويتك الالكترونية عن طريق تغيير الفي بي ان الخاص بك وهذا لحمايتك عند التصفح، اقرء المزيد عن: فوائد الفي بي ان للحماية ضد الفيروسات

يقوم بإنشاء صفحة مخصصة للتصفح الاًمن عند شراء اي خدمة او منتج من الانترنت

يقوم بمنع دخولك تلقائياً لأي موقع مشبوه او به ملفات ضارة يتم تنزيلها بشكل تلقائي علي جهازك

يحفظ كلماتك السرية علي مساحة تخزينية خاصة به ليمنع اي مخترق من سرقتها

يعتبر البرنامج الاقوي في مكافحة فيروس الفدية ( فيروس المال ) الذي يشفر ملفاتك ويطلب منك مال لإستعادتها يبلغ سعر هذا الاصدار من كاسبر سكاي: 38.99$ دولار امريكي

كاسبر سكاي توتال سكيورتي:

• اداة حماية الاطفال عند التصفح ( التصفح الاًمن ) لمنع اي نافذة منبثقة او موقع به مواد اباحية

• اداة لتعطيل الكاميرا والميكروفون في حالة شعوره باي تهديد ضد حاسوبك او هاتفك الذكي

• تشفير الصور والملفات الهامة لك بكلمة سرية خاصة بك لمنع اي شخص من سرقتها من جهازك

• يبلغ سعر هذا الاصدار: 38.99$ دولار امريكي نسخة توتال سكيورتي لها نفس مميزات انترنت سكيورتي ولكن اضف عليها بعض المميزات التي ذكرناهة، وبخصوص الباقة الاخيرة او الاصدار الاخير المتفرع من اصدارات الكاسبر سكاي لاجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وهي:

الكاسبر سكاي سكيورتي كلاود

• تحفظ لك ملفاتك علي مساحة تخزينية خاصة ببرنامج الكاسبر سكاي وتقوم بحمايتها بشكل قوي جدا

• تقوم هذه الباقة بعملية مسح تلقائي للملفات الغير مرغوب بها والملفات التي تبطيء من سرعة هاتفك او حاسوبك

• تعطيك ميزة طاقة الشحن المضاعفة او ” battery life ” وهذه ميزة ينفرد بها الكاسبر سكاي ويتفوق بها علي منافسينه من برامج مكافحة الفيروسات

• يبلغ سعر هذه الباقة: 85.99$ للثلاثة اجهزة لمدة سنة واحدة او 165.99$ لعشرة اجهزة لمدة سنة واحدة تعتبر باقة سكيورتي كلاود من الكاسبرسكاي مخصصة للعائلات، تستطيع حماية حاسوبك او هاتفك الذكي وحماية كافة الاجهزة الالكترونية المتصلة بالانترنت التي يقتنيها اطفالك وزوجتك ايضاً ولاتنسي اننا ذكرنا في مقدمة الفقرة ان هذه الاصدارات مخصصة للهواتف الذكية وانظمة ماك وانظمة الويندوز، لذا قم بإختيار الاصدار المناسب لإستخدامك ونوع الجهاز الذي تقوم بإستخدامه وابدء في حماية بياناتك وملفاتك من قراصنة الانترنت

واخيراً ننصحك بقرائة المزيد عن برنامج كاسبر سكاي حتي تتعرف علي جميع مميزاته وخصائصه في حماية اجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الجوالة.