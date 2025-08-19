spot_img

اليمن عاجل: مديرو عموم التدريب التقني بالمملكة يعقدون اجتماعهم الــ26 بعسير 

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح الحوشاني الاجتماع الدوري السادس والعشرون لمدراء عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بمناطق المملكة الذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 24-25/2/1447 هـ،

وناقش الاجتماع عدداَ من المواضيع المتعلقة بالتدريب حيث افتتح نائب المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية استعداد وتهيئة المنشآت التدريبية بالمناطق لاستقبال العام التدريبي الجديد بما يتناسب مع الإمكانية الهائلة التي تمتلكها المؤسسة من خلال الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ” حفظه الله ” وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ” حفظه الله” , كما تم مناقشة آخر اعمال القبول والتسجيل والتحضير لأسبوع التهيئة , بالإضافة لاستعراض أبرز المؤشرات الاستراتيجية للمؤسسة ومستوى التقدم في مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ودور التشاركية في تعزيز الاستدامة وتكامل العمل التشاركي مع شركاء المؤسسة , بالإضافة لعدة محاور تركزت على ضمان سير العملية التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمختلف مناطق المملكة .

ورحب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض ال مريع بجميع ضيوف الإدارة مؤكداً على حرص المؤسسة على إقامة مثل هذه الاجتماعات لضمان تحقيق مستهدفات المؤسسة، متمنياً التوفيق للجميع.

