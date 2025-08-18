اليمن عاجل: لدينا منظومة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الصناعة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل مؤسساتها، بما يضمن تخريج كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن منظومة التعليم التابعة للوزارة تشمل مؤسسات تعليمية متكاملة من مدارس فنية ومعاهد وكليات، تعمل وفق أحدث البرامج التدريبية والعملية المرتبطة بالصناعة، بما يحقق الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وتزويدهم بخبرات عملية تؤهلهم للعمل مباشرة في المشروعات الصناعية عقب التخرج.

وأضاف أن الوزارة لا تقتصر على العملية التعليمية التقليدية، بل تحرص على دعم مجال البحث العلمي والتطوير باعتباره المحرك الرئيسي للابتكار والإنتاج الصناعي المتقدم. ومن هذا المنطلق، تسعى مؤسسات الإنتاج الحربي إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية، محليًا ودوليًا، بما يسهم في تبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الصناعية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراجعة المناهج الدراسية بشكل دوري وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. كما يتم التركيز على المجالات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتصنيع المكونات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ولفت إلى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، والتي تمنح درجات البكالوريوس في التخصصات الهندسية، تعد نموذجًا رائدًا في الدمج بين التعليم الجامعي والجانب العملي التطبيقي، حيث يتم تدريب الطلاب داخل المصانع الحربية لإكسابهم خبرات ميدانية مباشرة. كما تضم المنظومة مدارس فنية صناعية متخصصة توفر التعليم الفني والتدريب العملي على أحدث خطوط الإنتاج.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الاستثمار في العنصر البشري، إذ تعتبر الكوادر المؤهلة الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع صناعي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر للعاملين والطلاب يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات الحربية والمدنية على حد سواء.

كما أوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تفتح أبوابها للتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الصناعية في مجال التدريب والتعليم، إيمانًا منها بدور الشراكة بين مختلف مكونات المنظومة الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع الاستثمار في التعليم والبحث العلمي كأحد ركائز التنمية.

وشدد الوزير على أن التحديات الاقتصادية والصناعية الراهنة تتطلب إعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين القادرين على الابتكار والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أن منظومة التعليم في وزارة الإنتاج الحربي تمثل ركيزة محورية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.