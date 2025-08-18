فيسبوك تعمل على ساعة ذكية جديدة

ساعة فيسبوك الذكية الجديدة

فيسبوك تعمل على طرح ساعة ذكية جديدة من صنعها وإنتاجها، وحسب التسريبات سوف تكون هذة الساعة الذكية الإولى لشركة فيسبوك وسوف تكون مواصفاتها كالتالي حسب التسريبات:



الساعة الذكية مزودة بكاميرتين

وحدة أمامية لتصوير السيلفي وتحديداً لمكالمات الفيديو، والتانية خلفية بتقدر تصور فيديوهات بدقة 1080p، الكاميرا الخلفية يمكن فصلها عن الساعة وتثبيتها باستخدام اكسسوارات معينة على اماكن مختلفة مثل حقيبة الظهر او غيرها لتكون شايف تصوير الكاميرا والتحكم فيها من الساعة!

الساعة رح يكون فيها كمية كبيرة جداً من المستشعرات حتى يكون فيها مزايا لمتابعة المتغيرات الحيوية والصحية بشكل دقيق وواسع مثل تتبع ومراقبة نبضات القلب.



الاصدارات المستقبلية من الساعة

من الممكن ان تتوصل الساعة الذكية بنظارة فيسبوك للواقع المعزز AR اللي اعلنت عنها فيسبوك السنة الماضية، لتكون مثلاً ذراع للتحكم او لضبط الاعدادات وادخال البيانات.



نظام التشغيل

الساعة متوقع ان تعمل بنسخة مفتوحة المصدر من نظام آندرويدز

متوقع جدا أن تدعم الساعة لتقنيات الاتصال مثل LTE وامكانية استخدامها للمكالمات بمعزل عن الهاتف تماما كساعات أبل وسامسونج الحديثة

متوقع ان تأتي بألوان: أبيض، أسود، وذهبي



تاريخ الاطلاق

تخطط فيسبوك إطلاق الإصدار الأول من الساعة في صيف عام 2022 والفريق حالياً بشتغل الجيلين الثاني والثالث للسنوات الجاي.

أما بالنسبة للسعر فعلى الأغلب ان تكون بحدود الـ 400 دولار!

السؤال الذي يراود الجميع ما هو سر اهتمام فيسبوك ببناء ساعة ذكية؟

فيسبوك حاولت الاستحواذ على Fitbit في عام 2019 لكنت تمكنت جوجل من الاستحواذ عليها قبلها، ومن هديك الفترة صرفت فيسبوك ما يقرب مليار دولار لتطوير النسخة الأولى من ساعتها ووضعت فريق من مئات الأشخاص اللي بيشتغلوا على هذا المشروع ، والآن هدف فيسبوك الرئيسي هو منافسة أبل، جوجل وكبرى الشركات اللي بتصنع تكنولوجيا اللياقة البدنية القابلة للارتداء مثل الساعات والنظارات والمستشعرات وغيره..

هل برأيكم رح تنجح بمنافستهم؟ خصوصاً انه السعر المتوقع للساعة قريب جداً من اسعار أبل وجوجل وسامسونج ومش كتير منافس.