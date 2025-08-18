spot_img

اليمن عاجل: 3 التزامات على وكلاء السيارات عند استبدال قطع الغيار

أكدت وزارة التجارة أن وكلاء السيارات ملزمون بعدد من الالتزامات عند استبدال قطع الغيار، وذلك لضمان حقوق المستهلكين وتحسين خدمات ما بعد البيع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الالتزامات تتضمن:

  1. وضع سياسة واضحة لتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة في مراكز البيع وخدمات الصيانة.

  2. توفير قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة مع ضمان الجودة خلال المدة النظامية المحددة.

  3. توفير قطع الغيار بشكل دائم وفوري للقطع الاستهلاكية للمستهلكين.

ودعت وزارة التجارة المستهلكين للاطلاع على دليل حقوقهم وواجباتهم عبر الرابط المخصص لذلك، والتواصل مع مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر موقعها الإلكتروني mc.gov.sa

