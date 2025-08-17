اليمن عاجل: أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين 18-8-2025 في البنك المركزي المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 56.43 جنيها للشراء و 56.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 65.37 جنيها للشراء و65.57 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 59.81 جنيها للشراء و60.00 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 32.77 جنيها للشراء 32.87 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.85 جنيها للشراء ونحو 12.89 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 157.99 جنيها للشراء و158.50 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.13 جنيها للشراء ونحو 13.17 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.71 جنيهات للشراء ونحو 6.73 جنيهات للبيع.