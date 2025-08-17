spot_img

اليمن عاجل: المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية

أكدت شركة المياه الوطنية لجميع عملائها أنه تبقى يوماً فقط على انتهاء المهلة التصحيحية الخاصة بمبادرة تسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية وغير المسجلة، والتي ستنتهي بتاريخ 18 أغسطس 2025. داعية العملاء الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي قبل انتهاء الـــــ 24 ساعة القادمة.

وأوضحت أن التوصيلات غير النظامية وغير المسجلة تؤثر على كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتؤدي إلى عدم التوزيع العادل للمياه، وقد تسبب طفوحات في شبكات الصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.

وأكدت الشركة أن تسجيل التوصيلات وتصحيح الأوضاع يتم من خلال قنواتها الرسمية، ومنها التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية، والفرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، حيث تعمل هذه القنوات على مدار الساعة لتلقي الطلبات والاستفسارات. مؤكدة أن المبادرة تدعم استدامة الموارد، وضمان جودة الخدمات المقدمة، والمحافظة على سلامة البيئة، داعية الجميع إلى الاستفادة منها قبل انتهاء المهلة بعد يومين فقط.

