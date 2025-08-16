كيف تمنع فيس بوك من تتبع نشاطك على الويب والتطبيقات الأخرى

كيفية منع Facebook من تتبع نشاطك عبر الويب

قدم فيسبوك ميزة الخصوصية العام الماضي ، أطلق عليها اسم النشاط خارج فيسبوك ، تتيح لك هذه الميزة الاطلاع والتحكم في البيانات التي تشاركها التطبيقات ومواقع الويب مع فيسبوك وتراقب أيضًا نوع المعلومات التي يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية الوصول إليها.

إذا تم تنشيط هذه الميزة ، فيمكنك مسح سجل التطبيقات ومواقع الويب التي شاركت بياناتك ، لديك أيضًا خيار إيقاف تتبع النشاط خارج Facebook في المستقبل ،أيضًا يمكنك اختيار الشركات التي تريد إيقافها عن مشاركة نشاطك بشكل انتقائي وسيتوقف النظام الأساسي عن عرض هذه الإعلانات لك على وجه الخصوص.

كيفية معرفة المواقع التي تشارك المعلومات مع فيسبوك عبر أداة تتبع النشاط خارج فيسبوك

يمكنك معرفة المعلومات التي ترسلها تطبيقات ومواقع الويب إلى فيسبوك عبر أدوات الأعمال في فيسبوك . من هنا يمكنك مسح المعلومات من حسابك وإيقاف “تتبع النشاط خارج فيسبوك” في المستقبل من حسابك، وستتمكن أيضًا من التحكم في هذا لجميع التطبيقات ومواقع الويب حتى لا يتمكنوا بعد الآن من مشاركة اي نشاط تقوم به ومشاركتة مع فيسبوك.

كيفية تشغيل ميزة عدم تتبع النشاط خارج فيسبوك

– انتقل إلى “الإعدادات والخصوصية”

– انقر فوق “إعدادات”.

– الآن ، انقر فوق “معلوماتك على فيسبوك”.

– والآن تنقر على “نشاط خارج فيسبوك”.

من هنا يمكنك إدارة نشاطك خارج فيسبوك ، وإيقاف أي نشاط مستقبلي في حسابك ، ومسح السجل بالكامل.

ماذا يحدث عند إيقاف تشغيل النشاط الذي يديره Off-Facebook

بمجرد مسح النشاط الذي تديره أداة النشاط خارج التتبع خارج الفيسبوك ، سيزيل فيسبوك جميع معلومات التعريف الخاصة بك التي تشاركها مواقع الويب والتطبيقات معها ، هذا يعني أن فيسبوك لن يعرف بعد الآن مواقع الويب التي تزورها وما الذي قمت بفحصه هناك. أهم شيء هنا هو عدم تلقي إعلانات مستهدفة من هذه المواقع بعد الآن – وهذا هو أهم شيء إذا سألتنا.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستخدم نظام iOS وأجهزة أبل الأخرى ، فيمكنك إلغاء الاشتراك من التتبع بواسطة التطبيقات ومواقع الويب مثل فيسبوك بفضل ميزة شفافية تتبع التطبيقات الجديدة التي تأتي مع iOS 14.5. سيؤدي هذا إلى منع كل هذه التطبيقات من أن تكون قادرة على تتبعك وإرسال معلوماتك إلى الشركات والشركات الأخرى التي تستخدم هذه البيانات لتظهر لك إعلانات مستهدفة.

علما ان الاندرويد سوف يحصل على ميزة مماثلة قريبًا ، لذا ستتمكن من إلغاء الاشتراك على أجهزة اندرويد أيضًا في المستقبل.