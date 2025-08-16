اليمن عاجل: هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات

دعت الهيئة السعودية للمياه جميع المستفيدين في مختلف مناطق المملكة إلى الإسراع في تحديث بياناتهم لدى مزوّد الخدمة (شركة المياه الوطنية)، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية، وتمكّن الشركة من التواصل المباشر مع المستفيدين عند الحاجة.

وأوضحت الهيئة، أن تحديث البيانات يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالخدمة فور صدورها، بما في ذلك إشعار ارتفاع معدل الاستهلاك، ومواعيد الصيانة المجدولة، أو البلاغات عن الانقطاعات الطارئة أو الفواتير، مما يساعد في تجنب أي تأخير أو صعوبات في الحصول على المعلومات المهمة.

وأكدت أن العملية لا تتطلب سوى بضع دقائق، حيث يمكن إتمامها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للشركة



(http://www.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، دون الحاجة لزيارة الفروع، مشيرة إلى أن دقة البيانات تسهم في سرعة الاستجابة، وتحسين تجربة المستفيدين.

وشددت الهيئة على أن التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم يعد جزءًا من الشراكة الفعلية في تطوير الخدمات وضمان كفاءتها واستدامتها.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمياه هي الجهة المعنية بتنظم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه، والرقابة عليها، وتطوير أساليبها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين، بما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه وفقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030م.