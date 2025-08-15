اليمن عاجل: سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 16-8-2025

ننشر أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 16-8-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 48.23 جنيه للشراء ونحو 48.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 48.26 جنيها للشراء ونحو 48.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 48.25 جنيه للشراء 48.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 48.25 جنيها للشراء و48.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 48.28 جنيه للشراء 48.38 على جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.