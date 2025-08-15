كيفية التقدم للحصول على توثيق حساب في تويتر

طريقة توثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء

إذا كنت تريد العلامة الزرقاء على تويتر ، فإليك ما يجب عليك القيام به …

أعاد تويترعملية التحقق الخاصة به لأول مرة في 21 مايو 2021 بعد إيقافها في عام 2017. ومع ذلك ، أوقفها تويتر بشكل مفاجئ بعد بضعة أيام فقط من إعادتها مشيرًا إلى أنهم لن يتلقوا أي طلبات حتى يقوموا بمراجعة الطلبات التي تلقوها القديمة والتي تم تقديمها خلال فترة الارجاع الاولى.

ونظرًا لأنهم فتحوا عملية التحقق الخاصة بهم بعد فجوة استمرت ثلاث سنوات ، فلا بد أنهم تعرضوا لعدد كبير من طلبات التحقق للحصول على تلك العلامة الزرقاء الحصرية.

ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أنه يمكنك التقدم الان للحصول على التحقق مرة أخرى على توتير ، وعلى عكس الفترات القديمة التي مرت منذ سنوات ، يجب أن يكون ملفك الشخصي حقيقي ومميز ونشط لتكون مؤهلاً وتحتاج أيضًا إلى تقديم مجموعة من المعلومات للتأهل لتقديم طلبك.

تعتمد كيفية التقدم بطلب التحقق على مهنتك ومجال عملك.

من يمكنه طلب علامة التحقق verified على تويتر

تشمل فئات المستخدمين المؤهلة للتحقق منها المسؤولين الحكوميين والحكوميين والمؤسسات الإخبارية والصحفيين والشركات والعلامات التجارية والمنظمات والمنظمات الترفيهية والأفراد والفرق الرياضية والمنظمات والشخصيات والناشطين والمنظمين والمؤثرين والعلماء والأكاديميين والقادة الدينيين (تم تضمين هذه القليلة الأخيرة لأول مرة على الإطلاق).

كيفية التحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على العلامة الزرقاء verified على Twitter

يقول تويتر إن الحسابات “البارزة” المؤهلة للتحقق يجب أن يتم الاستشهاد بها من قبل منظمة أو هيئة أو شركة قائمة.

ويجب على المستخدمين “الموثوق بهم” استيفاء قائمة المعايير الأساسية التي تتضمن صورة للملف الشخصي وسيرة ذاتية صالحة إلى جانب التفاصيل الأساسية الأخرى.

أيضًا ، يجب أن تكون “نشطًا” في الأشهر الستة الماضية لتقديم طلب للتحقق.

ويحتاج المستخدمون المؤهلون أيضًا إلى أن يكون لديهم معلومات IS ورقم هاتف مؤكدان للبريد الإلكتروني ، كما يجب ألا يكونوا قد انتهكوا أيًا من إرشادات مجتمع تويتر خلال الأشهر الستة الماضية.

كيفية تقدم طلب لتوثيق حساب على تويتر

إذا كان حسابك مؤهلا للتوثيق ، فيجب عليك التحقق من حسابك ومعرفة ما إذا كنت ترى خيار التحقق من الحساب يظهر ضمن الإعدادات. بمجرد رؤيته يمكنك النقر فوقه وبدء العملية.

– توجه إلى إعدادات تطبيق تويتر واضغط على قسم الحساب وحدد خيار التحقق من الطلب.

– سوف تظهر لك شاشة تخبرك “أخبرنا من أنت” والتي تقدم لك الفئات التي تلبي معايير تويترالجديدة المذكورة أعلاه.

– اختر الفئة المناسبة.

– قم بتحميل هوية الإصدارات الحكومية (لن يقوم Twiter بحفظها).

ثم يمكنك إرسالها. بمجرد الإرسال ، يقول تويتر إنهم يستغرقون ما بين أسبوع واحد إلى 30 يومًا للرد، وسيصلك الرد عبر البريد الإلكتروني، إذا تم التحقق من هويتك ، فسترى علامة زرقاء في ملفك الشخصي وفي حال لم تكن كذلك ، يمكنك إعادة التقديم في غضون ستة أشهر المقبلة مرة أخرى.

علما انه يشتكي العديد من الأشخاص على تويتر اليوم من عدم تمكنهم من إرسال طلبات التحقق الخاصة بهم ، لذلك نقترح عليك تجربتها في وقت لاحق خلال الأيام القليلة المقبلة.