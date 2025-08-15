اليمن عاجل: سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك المصرية اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلي.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 65.51 جنيه للشراء و65.69 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري 65.34 جنيه للشراء و65.76 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 65.34 جنيه مقابل 65.76 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 65.29 جنيه للشراء و65.72 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الجنيه الإسترليني 65.37 جنيه للشراء و65.74 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ السعر 65.40 جنيه للشراء و65.76 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، ارتفع سعر الشراء نسبيًا ليسجل 65.55 جنيه مقابل 65.80 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة اليوم بين البنوك.

هذا الاستقرار في أسعار الجنيه الإسترليني يأتي في ظل توازن نسبي في حركة العرض والطلب بالسوق المصرفي المصري، إضافة إلى استقرار مؤشرات العملة البريطانية في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على السوق المحلية. ويتيح هذا الاستقرار للعملاء والمستثمرين فرصة لاتخاذ قراراتهم المالية في بيئة أقل تقلبًا.

ويحرص العديد من العملاء على متابعة أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الجنيه الإسترليني، نظرًا لأهميته في التعاملات التجارية والسفر والتحويلات المالية. ويتميز الجنيه الإسترليني بقيمته المرتفعة مقارنة بالعملات الأخرى، ما يجعله محط أنظار المتعاملين في سوق الصرف.

ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستمرة لحركة العملات الأجنبية مقابل الجنيه، ويتدخل عند الضرورة للحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي. كما تعمل البنوك على تحديث أسعار العملات بشكل فوري لمواكبة أي تغيرات قد تطرأ على السوق العالمية، خصوصًا مع تذبذب أسعار الصرف عالميًا نتيجة الأحداث الاقتصادية والسياسية.

ويُنصح العملاء الراغبون في شراء أو بيع الجنيه الإسترليني بمقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة لاختيار أفضل العروض، حيث تختلف أسعار الصرف بشكل طفيف من بنك لآخر بناءً على سياسات التسعير الداخلية وحجم الطلب.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الجنيه الإسترليني مستقرة على المدى القصير في ظل غياب مؤشرات قوية على تغييرات كبيرة في سعره العالمي، إلا أن أي مستجدات اقتصادية أو سياسية في المملكة المتحدة أو على الساحة الدولية قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في الأسعار.