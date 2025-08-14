كيفية توثيق حسابك او صفحتك على الفيسبوك خطوة بخطوة

إذا كانت لك الفرصة بالدخول الى هذة الصفحة ، فهناك فرصة كبيرة للحصول على الطريقة الصحيحة للحصول على توثيق صفحتك بجوار اسم صفحتك على فيسبوك.

يعد الحصول على التحقق او التوثيق على الفيسبوك أمرًا مهمًا ، سواء كنت شخصية عامة أو علامة تجارية ناشئة (أو قائمة!)، حيث يوحى هذا التوثيق الى متابعيك أنك شخص او نشاط شرعي بما يكفي ، وخاصة وأن هذا ليس شيئًا سهلا للحصول علية ، حيث هنالك الكثير من الأشخاص والعلامات التجارية الذين يرغبون في توثيق حساباهمعلى الفيسبوك ولا يستطيعون فعل ذلك في الواقع ، لذا فإن علامة التوثيق الزرقاء تمنح فقط للنخبة من هذة الشخصيات او الصفحات التي من المؤكد أن المتابعين يلاحظونها بشكل ملفت.

في هذا المنشور ، سنتطرق إلى كل ما تحتاجه معرفته حول كيفية التحقق وتوثيق صفحتك على فيسبوك ، بما في ذلك سبب أهميتها وكيفية زيادة فرصك في الحصول على التحقق والإبقاء عليها.

لماذا نسعى لتوثيق صفحة الفيسبوك الخاصة بنا؟

هناك الكثير من الأسباب الرائعة التي تجعل الشركات والعلامات التجارية والشخصيات العامة ترغب في توثيق صفحاتها لضمان صحتها على فيسبوك لعدة اسباب منها .

اولا: هو المكانة والمصداقية المرتبطة بها.

إذا كانت لديك علامة التوثيق الزرقاء بجوار اسم حسابك ، فسوف يثق الأشخاص بصفحتك (حتى دون وعي) وأنك شخص او صفحة مؤهل بدرجة كافية ليتم الوثوق بها.

ثانيا : القدرة على التمييز بين حسابك الرسمي والحسابات الاخرى

مثال على ذلك صفحات المعجبين أو العلامات التجارية المشابه لها أو الحسابات المحتالة والمزيفة وهذا أمر مهم أيضًا. يسهل على العملاء والمتابعين المحتملين معرفة أنهم يشاهدون ويتابعون الحساب الصحيح.

طريقة توثيق صفحتك أو حسابك على فيسبوك

هل تريد محاولة توثيق صفحتك على فيسبوك ؟ إليك كيفية القيام بذلك في سبع خطوات مباشرة.

1. قم بتقديم نموذج لطلب التحقق والتوثيق

لكي يتم التحقق من فيسبوك ، ستحتاج إلى إرسال نموذج طلب للفيسبوك للنظر فيه لغايات تحقق.( الطلب قصير وبسيط نسبيًا ، ويمكنك رؤيته كما في الصورة)

يمكنك الوصول إلى هذا النموذج هنا. دعونا نلقي نظرة على كيفية ملئ النموذج.

2. اختر نوع التحقق الخاص بك وحدد الحساب

هذا لا يحتاج إلى شرح، هل تريد التحقق من صفحة أو حساب ملف تعريف شخصي؟

اختر نوع الحساب الذي تريد التحقق منه ، ثم حدد الحساب الذي تريد التحقق منه، لاحظ أنه يمكنك فقط تقديم طلب واحد للتحقق .

3. يجب عليك تحديد فئة حسابك

يعد تصنيف حسابك بشكل صحيح أمرًا مهمًا لأنه يمكن أن يساعد فيسبوك في تحديد ما إذا كان لديك تأثير مناسب في صناعة معينة “لتبرير” عملية التحقق.

يمكنك اختيار الخيارات التالية:

وسائل الإعلام

رياضه

الحكومة والسياسة

موسيقى

موضة

وسائل الترفيه

منشئ رقمي / مدون / مؤثر

لاعب

الأعمال التجارية العالمية / العلامة التجارية / المنظمة

آخر

4. تحميل الوثائق التعريفية

من أجل التحقق من صفحتك أو ملفك الشخصي ، سيريد فيسبوك دليلًا قاطعًا على ما تقوله بالضبط . هذا يعني أنك ستحتاج إلى إرفاق صور لوثائق التعريف.

إذا كان حسابك يمثل شخصًا واحدًا (مثل “Jennifer Lawrence ، Actress”) أو كان ملفًا شخصيًا ، فأنت بحاجة إلى تحميل بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية تظهر اسمك وتاريخ ميلادك. عادة ما يتم استخدام رخصة القيادة أو جواز السفر.

إذا كان حسابك يمثل نشاطًا تجاريًا أو علامة تجارية أو مؤسسة ، فسيلزمك تقديم مستندات توضح ملكيتك للنشاط التجاري. يجب أن تحتوي هذه المستندات على ختم رسمي أو علامة مائية لمؤسستك ، ويمكن أن تتضمن ما يلي:

فاتورة هاتف مؤسستك أو فاتورة خدمات

شهادة تشكيل

التأسيس

مستندات الإعفاء الضريبي أو الضريبي الخاصة بمؤسستك

5. اشرح سبب واضح لطلبك للتوثيق

هذا جزء مهم من اذا كنت تريد توثيق صفحتك او حسابك على فيسبوك ، ويجب أن يكون لديك سبب شرعي لسعيكم إلى التحقق ولماذا يكون مبررًا.

فيما يلي بعض الأسباب الوجيهة للنظر في التحقق:

لدي عدد كبير من المتابعين عبر منصات متعددة ، ولكن هناك عددًا من حسابات المعجبين. ,وأريد ان أكون قادرًا على إظهار أن حسابي هو الحساب الرسمي ، وهذا سوف يزيل الالتباس.

لقد ظهرت مؤخرًا في عدد من المنشورات ، وأعتبر خبيرًا في مجال خبرتي وهذا سيساعدني التحقق من حسابي على فيسبوك في الحفاظ على المصداقية ومساعدة المستخدمين في العثور علي بعد اكتشافي عبر الإنترنت.

أنا شركة أو صاحب امتياز مع عدد كبير من الفروع ، والتحقق من حساب العلامة التجارية الأساسي سيساعد المستخدمين على التعرف عليه باعتباره المحور المركزي للمعلومات.

كن محددًا هنا حول كيف يمكن أن يفيد عملك ومستخدمي فيسبوك إذا كان ذلك ممكنًا. هذا سوف يساعد فرصك في الحصول على العلامة الزرقاء.

6. سرد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى الإضافية (اختياري)

هل لديك حسابات وسائط اجتماعية أخرى موثقة ؟ قم بإدراجها لان الفيسبوك يأخذها في الاعتبار ، على سبيل المثال توثيق حساب تويتر : اذا كان حسابك موثق على تويتر وتريد استخدام ذلك للاستفادة من توثيق حسابك على فيسبوك أيضًا. إذا كان الأمر كذلك ، أضف روابط إليهم هنا.

7. إرسال الطلب والانتظار

الانتظار ليس بالضبط الجزء الأكثر متعة في العملية ، ولكنه جزء ضروري.

بعد إرسال طلب التحقق الى فيسبوك، فليس لديهم إطار زمني نموذجي يمكنك توقع تلقي رد منه ، فقد تحصل على الرد في أقل من 48 ساعة ، أو قد يستغرق 45 يومًا أو أكثر ، و قد تستغرق الحسابات التي تمثل الأنشطة التجارية (خاصة الشركات والشركات الكبيرة جدًا) وقتًا أطول ، حيث يحتاج فريق فيسبوك إلى مزيد من الاثباتات عند مراجعة المستندات الداعمة يدويًا للتأكد من أنها أصلية.

بمجرد الموافقة أو الرفض ، ستتلقى تنبيهًا عبر فسبوك ، إذا تم رفضك ، فلا تفقد الامل ؛ يمكنك إعادة التقديم في غضون 30 يومًا تالية ، وعندما تقوم بالتقديم مرة أخرى ، ضع معلومات إضافية في النموذج الذي تعتقد أنه قد يساعدك في الوصول الى توثيق حسابك.