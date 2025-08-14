اليمن عاجل: ضم 11 مدرسة متدنية الكثافة بتعليم عسير

‏أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير، فهد عقالا، قرارًا بضم 11 من المدارس قليلة العدد لعام 1447هـ، وتضمن القرار أن يتولى مساعد المدير العام للخدمات تنفيذ الاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة، والعمل على إنهاء عقود المباني المستأجرة وفق التعليمات المنظمة لذلك، وإيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة، وإعادة احتساب ميزانية المدارس المضمومة إليها، وكذلك تأمين النقل المدرسي لطلاب المدارس المضمومة وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط إحداث وضم المدارس بالتعليم العام.

واشتمل القرار أيضًا على استكمال الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات، على أن يتولى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية متابعة تنفيذ القرار فيما يخصه حسب الأنظمة والوائح والتعليمات، كما يتولى مدير إدارة الموارد البشرية استكمال الإجراءات النظامية حيال الكوادر البشرية، وأن يبلغ القرار لجميع المساعدين والإدارات والأقسام والوحدات والمدارس لتنفيذه والعمل به كل فيما يخصه.

وأرجع مدير التعليم صدور القرار إلى أنه جاء بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على خطاب وكيل الوزارة للتخطيط، ولأهمية رفع الكفاءة التشغيلية للمباني الحكومية والاستفادة من الكوادر البشرية وتحسينًا للمخرجات التعليمية من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة التعليمية.



المدارس المضمومة

– ابتدائية الحضارة بآل منامس إلى ابتدائية أبو ذر الغفاري بخميس مطير.

– ابتدائية مملح للبنات إلى مدرسة الظهر للطفولة المبكرة.

– ابتدائية المهامل إلى ابتدائية مهر.

– مدرسة سفيان للطفولة المبكرة إلى مدرسة آل فصيل للطفولة المبكرة.

– مدرسة مريغان الابتدائية إلى الزرق الابتدائية.

– ابتدائية الصديق بوادي ممدد إلى ابتدائية سيف الدولة بالدبوب.

– ابتدائية ابن تيمية بخلصة نصبة إلى ابتدائية المروة بالملصة.

– ابتدائية المضمار بالمضة إلى ابتدائية الزبير بن العوام بالمضة.

– متوسطة خديجة بنت خويلد إلى متوسطة آل دحمان.

– متوسطة ربوع السرو إلى متوسطة حلباء.

– الروضة السادسة والسبعون بالمهامل إلى الروضة الرابعة عشر بمهر.