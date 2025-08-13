اليمن عاجل: عيار 21 يسجل هذا الرقم.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025 بختام التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات للجرام، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لأخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5228 جنيه للبيع و5200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر الجرام عيار 22 اليوم نحو 4792 جنيه للبيع و4766 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيه للبيع و4550 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل عيار 18 اليوم 3921 جنيه للبيع و3900 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 3050 جنيه للبيع و3033 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر الجرام عيار 12 نحو 2614 جنيه للبيع و2600 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل الجرام عيار 9 نحو 1960 جنيه للبيع و1950 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيه للبيع و36400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر الأوقية اليوم نحو 3351.97 دولار للبيع و3351.48 دولار للشراء، بتراجع يعكس حالة الترقب في الأسواق العالمية.

لماذا يعد الاستثمار في الذهب من أفضل الطرق الآمنة؟

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب أسعار العملات، يتجه الكثير من الأفراد والمستثمرين إلى البحث عن وسائل آمنة لحماية مدخراتهم وتنمية ثرواتهم. ويبرز الذهب كواحد من أفضل الخيارات الاستثمارية الآمنة، لما يتمتع به من خصائص فريدة وقدرته على الصمود أمام الأزمات.