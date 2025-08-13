ويندوز 11 سوف يدعم تشغيل تطبيقات اندرويد

سوف تقوم شركة ماكروسوفت بدعم تطبيقات اندرويد في نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 ، حيث كشفت اليوم ، شركة Microsoft رسميًا عن الإصدار الجديد من ويندوز 11 ، وفي هذا الحدث ، قامت مايكروسوفت بتفصيل عدد من التغييرات المرئية والإنتاجية القادمة على نظام تشغيل سطح المكتبوعند قرب نهاية الحدث ، أصدرت مايكروسوفت إعلانًا مفاجئًا في المتجر وكان نص الاعلان : تقدم الشركة تطبيقات اندرويد إلى ويندوز 11 ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال متجر مايكروسوفت عبر شراكة مع امازون Appstore.

تمت مشاركة القليل من التفاصيل الفنية خلال الكلمة الرئيسية الأولية فيما يتعلق بميزة تكامل تطبيقات اندرويد مع ويندوز 11 ، ولكن في كلمة رئيسية للمطورين تقول مايكروسوفت إنها طورت “نظام ويندوز الفرعي لنظام اندرويد ” (WSA) الذي يشبه “نظام ويندوز الفرعي لنظام Linux” واصبح بالفعل موجود في الويندوز.

تظهر التطبيقات في نافذة المستوى الأعلى حيث يمكن تثبيتها في قائمة البدء ، وتغيير حجمها ، والتقاطها ، وإدارتها بشكل عام مثل أي تطبيق اخر يعمل على نظام ويندوز ، وتقول مايكروسوفت أنه ، خلف الكواليس ، سيقوم ويندوز 11 بإنشاء تطبيقًا محليًا سيكون وظيفتة التعامل كالجسر بين نموذج تطبيق اندرويد ونموذج تطبيق ويندوز. لتشغيل الكود الخاص به ، هذا واتخذت مايكروسوفت التطورات التي حققتها عند تطوير WSL – وجلب Linux kernel إلى ويندروز لبناء WSA.

تعمل تطبيقات اندرويد في جهاز افتراضي يوفر التوافق مع إطار عمل AOSP ، وتتوافق الأجهزة مثل لوحات المفاتيح والماوس واللمس والقلم وسماعات Bluetooth للصوت.

تيك توك يعمل على ويندوز 11

نظرًا لأن معظم تطبيقات اندرويد مصممة لمعالجات ARM ، عملت مايكروسوفت مع انتل لاستخدام تقنية Intel Bridge الأخيرة لتشغيل ثنائيات ARM على أجهزة كمبيوتر Intel و AMD. في منشور مدونة منفصل ، تصف Intel جسر Intel بأنه “مترجم لاحق لوقت التشغيل يمكّن التطبيقات من العمل محليًا على الأجهزة المستندة إلى x86.” لم يتم التأكد بشكل صريح بعد من المعالجات التي تعمل بنظام Intel والتي ستدعم تطبيقات اندرويد .

على الرغم من أن منشور مدونة أنتل يذكر أن الشركة “تتوقع تقديم أوسع نطاق من تجارب الحوسبة لنظام التشغيل ويندوز 11 هذا العام وما بعده ، مع الجيل العاشر ، والجيل الحادي عشر. والأجيال القادمة من المنصات القائمة على معالجات Intel Core للمستهلكين والشركات والتعليم والمتحمسين وغير ذلك. ” بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعمل بنظام التشغيل ARM ، فسيتم دعمها أيضًا ، على الرغم من أن مايكروسوفت ليست جاهزة لمشاركة أي تفاصيل بعد ، وفقًا لموقع The Verge.

بالإضافة إلى توافق الأجهزة ، فإن اهتمامنا الآخر بهذه الأخبار هو أن عدد التطبيقات المتاحة من خلال متجر تطبيقات أمازون يتضاءل مقارنة بالعدد المتاح من خلال متجر Google Play. علاوة على ذلك ، من غير المحتمل أن يتم يعمل ويندوز 11 بشكل مباشر مع خدمات جوجل للجوال .

وفقًا لجوانا ستيرن من WSJ ، سيتعين عليك أولاً تنزيل تطبيق Amazon Appstore وتسجيل الدخول إليه قبل أن تتمكن من تنزيل تطبيقات اندرويد من متجر مايكروسوفت . إنه أمر صعب بعض الشيء ، ولكن نأمل أن تحسن مايكروسوفت العملية لاحقًا.

من الواضح أن وصول تطبيقات اندرويد على نظام التشغيل ويندوز 11 يهدف إلى تحقيق التكامل الأخير الذي حققته شركة ابل لتطبيقات iOS و iPadOS في macOS، حيث أصبح تكامل شركة ابل ممكنًا بفضل أجهزة Mac الجديدة التي تحولت إلى معالج قائم على ARM – سيليكون M1 من Apple – بينما يحدث الأول بفضل الشراكة مع Intel. يدعم Chrome OS من جوجل أيضًا تشغيل تطبيقات أندرويد ، وهناك أيضًا طرق لتشغيل تطبيقات اندرويد على توزيعات GNU / Linux.

يسعدنا هذا الإعلان وسنبحث في تكامل تطبيقات اندرويد كلما أصدرت مايكروسوفت الإصدارات الأولى من ويندوز 11 الأسبوع المقبل. نحن مهتمون بشكل خاص بتعلم عملية التحميل الجانبي لتطبيقات أندرويد على ويندوز 11 بدون استخدام متجر Amazon Appstore ، والذي يبدو أنه من الممكن القيام به.