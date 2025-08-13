اليمن عاجل: 48 ألفا يستفيدون من ضيافة الأطفال

استفاد أكثر من 48 ألف طفل وطفلة من 100 جنسية من خدمات مركز ضيافة الأطفال بجوار المسجد النبوي، والبرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والتوعوية التي يقدمها المركز للأطفال ما بين سنتين إلى تسع سنوات.

وأوضحت وكالة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أن 32410 أطفال من الناطقين بالعربية استفادوا من خدمات المركز خلال العام الماضي 1446هـ، إضافة إلى 15596 طفلًا من غير الناطقين بالعربية، مبينة أن نسبة الرضا عن الخدمات التي يقدمها المركز بلغت 96% وفقًا لاستطلاع آراء أسر وذوي الأطفال المستفيدين من خدماته، والبرامج المتنوعة التي تناسب أعمارهم، إضافة إلى أنشطة آخرى، تستهدف تنمية الموروث الديني والثقافي لدى الطفل.

ويُقدّم المركز خدماته بنظام أمني من خلال ربط إجراءات استلام وتسليم الطفل بهوية أحد الوالدين، وجُهز المركز وأُثّث لاستقبال الأطفال على مدار 24 ساعة.

