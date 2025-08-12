متطلبات تشغيل ويندوز 11 على جهازك

هل يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بي تشغيل ويندوز 11؟

هل هو تحديث مجاني؟

سيكون ويندوز 11 تحديثًا مجانيًا لجميع مستخدمي ويندوز 10 في موسم القادم . لسوء الحظ ، فإن متطلبات النظام أعلى لنظام التشغيل ويندوز 11 من سابقة ويندوز 10 . حيث لم يعد هناك دعم 32 بت ، ولن يتم دعم وحدات المعالجة المركزية القديمة أحادية النواة. وتحتاج أيضًا للحصول على ويندوز 11 إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت على الأقل وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت. فما يبدو أن أكبر عائق أمام الكثيرين لترقية اجهزتهم هو متطلبات TPM 2.0.

ها هي المتطلبات لتحديث ويندوز 10 :

المعالج: 1 جيجاهرتز أو أسرع مع نواتين أو أكثر على معالج أو نظام 64 بت متوافق على شريحة (SoC) ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت (جيجابايت) التخزين: 64 جيجا بايت أو أكبر جهاز تخزين ملاحظة: انظر أدناه ضمن “مزيد من المعلومات حول مساحة التخزين لتحديث ويندوز 11” للحصول على مزيد من التفاصيل. البرامج الثابتة للنظام: UEFI ، التمهيد الآمن قادر TPM: Trusted Platform Module (TPM) الإصدار 2.0 بطاقة الرسومات: متوافقة مع DirectX 12 أو أحدث مع برنامج تشغيل WDDM 2.0 العرض: شاشة عالية الدقة (720 بكسل) أكبر من 9 بوصات قطريًا ، 8 بت لكل قناة ألوان الاتصال بالإنترنت وحسابات مايكروسوفت : يتطلب إصدار Windows 11 Home اتصالاً بالإنترنت وحساب مايكروسوفت لإكمال إعداد الجهاز عند الاستخدام لأول مرة. يتطلب أيضًا تبديل جهاز من Windows 11 Home في وضع S اتصالاً بالإنترنت.

لجميع إصدارات ويندوز 11 ، يلزم الاتصال بالإنترنت لإجراء التحديثات وتنزيل بعض الميزات والاستفادة منها. ومطلوب حساب مايكروسوفت لبعض الميزات.

أداة التحقق من توافق جهازك مع ويندوز 11

ومن أجل القيام بعملية الترقية ولتسهيل الأمر عليك قامت مايكروسوفت بتطوير وتحديث تطبيق PC Health Check الخاص بها لإظهار مزيد من المعلومات حول سبب عدم قدرة جهاز الكمبيوتر الخاص بك على تشغيل ويندوز 11.

ويأتي التحديث للمساعدة مستخدمي نظام ويندوز في معرفة سبب عدم الترقية لويندوز 11 دون تسبب الارتباك للمستخدمين ،

يمكنك تحميل اداة التحقق من متطلبات الترقية الي ويندوز 11 والحصول عليها من هنا.