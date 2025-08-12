اليمن عاجل: 18 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للقابضة للأدوية في 2025-2026

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور رئيس الشركة الدكتور أحمد حجازي، وأعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطوير الشركات التابعة للوزارة في هذا القطاع يعد هدفًا استراتيجيًا، من خلال توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتعزيز القدرة التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار شيمي إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والموارد المتاحة. كما أوضح أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق المستهدفات، عبر برامج تدريب وتأهيل تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي، لإنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية.

وأضاف أن الوزارة تركز على الإسراع بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية وفتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استهداف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، بجانب تحسن القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة لضمان استدامة الربحية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع الإنتاجي، إضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. كما شدد على أهمية الإسراع في تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات (ERP) لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد والإنتاج.

وتضمن العرض مشروعات كبرى وفرص استثمارية، منها إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات. كما تشمل المشروعات شراكات مع كبرى الشركات العالمية، من بينها التعاون مع شركة “دواه” الأمريكية لإنتاج وتصدير الأمبولات، والمكملات الغذائية، والحقن المعقمة، ومستحضرات العيون المعقمة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان استدامة شاملة، مع تحسين بيئة العمل ورفع معايير الأداء على كافة المستويات. وأوضح أن الوزارة ماضية في تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة لتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليميًا وعالميًا، بما يدعم مكانة القابضة للأدوية كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.