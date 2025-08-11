اليمن عاجل: أسعار الذهب تواصل الهبوط في الأسواق اليوم الإثنين 11-8-2025 بختام التعاملات

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل كبير، في ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، وفقا لأخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيه للبيع و5205 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر الجرام عيار 22 اليوم نحو 4798 جنيه للبيع و4772 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4580 جنيه للبيع و4555 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل عيار 18 اليوم 3925 جنيه للبيع و3904 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 3053 جنيه للبيع و3036 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر الجرام عيار 12 نحو 2617 جنيه للبيع و2602 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل الجرام عيار 9 نحو 1962 جنيه للبيع و1952 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36640 جنيه للبيع و36440 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر الأوقية اليوم نحو 3351.14 دولار للبيع و3350.48 دولار للشراء، بتراجع يعكس حالة الترقب في الأسواق العالمية.

لماذا يعد الاستثمار في الذهب من أفضل الطرق الآمنة؟

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب أسعار العملات، يتجه الكثير من الأفراد والمستثمرين إلى البحث عن وسائل آمنة لحماية مدخراتهم وتنمية ثرواتهم. ويبرز الذهب كواحد من أفضل الخيارات الاستثمارية الآمنة، لما يتمتع به من خصائص فريدة وقدرته على الصمود أمام الأزمات.