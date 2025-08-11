واتس اب يخطط لإضافة ميزة اختيار جودة الفيديو عند تحميله

يتغير تطبيق واتس اب دائمًا ويتحسن بشكل ملحوظ ، وقد علمنا مؤخرًا عن طريق المصدر WABetaInfo أن ميزة الرسائل المرتبطة بميزة انتهاء الصلاحية انه يتم طرحها حاليًا على النسخ التجربية بيتا.، ويبدو اننا على موعد مع ميزة أكثر فائدة قيد التنفيذ من قٍبل شركة واتس اب ومن خلال هذة الميزة سوف يسمح لك تطبيق الواتس اب أخيرًا باختيار جودة الفيديو الذي تقوم بإرسالة الى الاخرين قبل البدء بالارسال .

تم رصد ميزة جودة تحميل الفيديو الجديدة لأول مرة بواسطة WABetaInfo ، وعلى الرغم من أنها ليست فاعلة بعد ، فإن تقريرهم يؤكد أنها قيد التشغيل والتجريب.

يعد اختيار جودة الفيديو قبل الإرسال مفيدًا جدا لأنه يمكن المستخدمين من اختيار الجودة التي تناسبهم إما ارسال الفيديو بالجودة المنخفظة او مشاركة الفيديو بجودة عالية دون ضغطه وتقليل جودته.

يمكنك اختيار وضع “توفير البيانات” لإرسال مقاطع الفيديو بحيث تكون مضغوطة ولا تستخدم الكثير من البيانات حيث يحتوي واتس اب بالفعل على خيار توفير البيانات للمكالمات منذ سنوات داخل التطبيق، لذلك من المتوقع ان لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على خيار جديد يمكن المستخدم من اختيار جودة مقاطع الفيديو التي يقوم برفعها.

خيارات التحكم في جودة فيديو من الواتس اب عند إرسال مقطع فيديو كما قدم صرح ويب بيتا شرحًا لكل من هذه الخيارات الثلاثة.

خيارات ارسال الفيديو في الواتس اب

تلقائي (موصى به) : وهو قيام واتس اب بإختيار ما هي أفضل خوارزمية لإرسال مقاطع الفيديو (مثل ضغطه او ارسالة بالجودة العالية) بناء على بعض العوامل.

أفضل جودة: سيقوم واتس اب دائمًا بإرسال الفيديو باستخدام أفضل جودة متاحة!

موفر البيانات: عند تمكين موفر البيانات في إعدادات واتس اب ، سيقوم البرنامج بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها للمستلم.

هذه الميزة ليست نشطة حاليًا وبالتالي لا يمكن استخدامها حتى في النسخة التجريبية في الوقت الحالي. هذة الميزة سوف تظهر في النسخ المستقبلية ،وخاصة أنها ميزة مطلوبة بشدة.

حيث ان بعض الأشخاص لا يمتلك حدودًا قصوى للبيانات ، بل لديهم اتصال إنترنت بطيء ، ويعني الضغط التلقائي لمقاطع الفيديو أن كلاً من المرسل يمكنه إرسالها بشكل أسرع ، ويمكن للمستقبل استقبالها بشكل أسرع بالاضافة الى ان هذه المقاطع ستشغل مساحة أقل عند نسخها احتياطيًا على جوجل درايف او وسائل التخزين الاخرى ، ومن ناحية أخرى ، بالنسبة لأولئك الذين لديهم انترنت سريع ويريدون الفيديو بجوده عالية، فإن القدرة على إرسال هذا النوع من المقاطع عالية الجودة ستضمن أن ما ترسله انت هو ما سوف يراه المستلم.