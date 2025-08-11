اليمن عاجل: صدارة سعودية لأولمبياد الكيمياء العربي

تصدر المنتخب السعودي منافسات أولمبياد الكيمياء العربي في نسخته العاشرة، الذي أُقيم بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2025، بمشاركة 44 طالبًا يمثلون 11 دولة عربية.

ومثّل المملكة في هذه النسخة 4 طلاب، حققوا إنجازًا نوعيًا بحصولهم على المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، ونيلهم 4 ميداليات منها ذهبيتان، وفضية، وبرونزية، ليرتفع رصيد المملكة من هذه المسابقة إلى 12 ميدالية منها 9 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة.

وحقق حيدر ياسر الدبيسي من تعليم الشرقية، وزميله عمار محمد التركستاني من تعليم جدة، ميداليتين ذهبيتين، ونالت سارة فيصل الرقيب من تعليم الطائف ميدالية فضية، وحصل فيصل عادل آل سرحان من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل على ميدالية برونزية.



ويمثل هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي يحققها طلبة المملكة في المحافل العلمية الدولية والعربية، بإشراف من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.

ويُعد أولمبياد الكيمياء العربي مسابقة علمية موجهة لطلبة المرحلة الثانوية في الدول العربية، تشمل امتحانين: نظري في مختلف فروع الكيمياء، وعملي لقياس مهاراتهم في إجراء التجارب المختبرية.

في غضون ذلك، وصل طلاب جيل المواصفات إلى سيول في كوريا الجنوبية استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد المواصفات الدولي، بمشاركة 40 فريقًا من مختلف دول العالم، ضمن شراكة إستراتيجية بين موهبة ووزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة لتمثيل المملكة في منافسة علمية عالمية.