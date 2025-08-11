اليمن عاجل: الكندوز بـ 420 جنيها.. أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

تشهد الأسواق المصرية اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم والفراخ، مع تراجع ملحوظ في بعض الأصناف، بينما تتنوع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بحسب النوع والحجم، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا التقرير من بانكير، نرصد لكم بالتفصيل أسعار اللحوم والفراخ والأسماك، اليوم الإثنين، داخل الأسواق والمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة، وفي السلاسل التجارية.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر اللحوم اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الإثنين، في الأسواق المصرية، حالة من الاستقرار التام، ولكنها تختلف باختلاف نوع اللحم ومصدره، سواء من محال الجزارة أو من المنافذ الحكومية التي تقدم عروضا بأسعار مخفضة، وفيما يلي رصد تفصيلي لأحدث أسعار اللحوم داخل أسواق التجزئة ومحلات الجزارة، والتي جاءت كالتالي:

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 400 و420 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 360 و415 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 400 و450 جنيها للكيلو.

سجل سعر عرق الفلتو نحو 430 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 400 و450 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو اللحوم المفروم بين 330 و440 جنيها.

سجلت أسعار اللحوم الضأن ما بين 440 و500 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 290 و340 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية:

توفر المنافذ الحكومية لحوما بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الحرة، ما يساهم في تخفيف الأعباء على المستهلكين، وفيما يلي أحدث أسعار اللحوم بتلك المنافذ، والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز 360 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو السجق 235 جنيها.

وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 420 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيها.

بلغ سعر كيلو اللحوم المفروم نحو 240 جنيهًا.

سجلت اللحوم البلدي الطازجة نحو 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارا ملحوظا في تعاملات اليوم، بينما سجلت الفراخ الساسو انخفاضا بقيمة 3 جنيهات، مع استقرار أسعار البيض الأحمر والأبيض، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 60 و61 جنيها في البورصة، لتباع للمستهلك في الأسواق بين 70 و71 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن الحمراء “الساسو” ما بين 102 و103 جنيهات في البورصة، وللمستهلك ما بين 112 و113 جنيها للكيلو.

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 112 و113 جنيها في البورصة، ويصل للمستهلك ما بين 122 و123 جنيها.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 170 و180 جنيها حسب الأسواق.

أسعار البيض اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 140 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بنحو 150 جنيها.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 133 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بنحو 143 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم

تتسم أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بالتباين تبعا للنوع والحجم، حيث تشهد بعض الأنواع استقرارا بينما ترتفع أسعار أخرى نتيجة اختلاف تكاليف النقل والصيد.

وفيما رصد تفصيلي لأحدث أسعار الأسماك وفقًا لبوابة الأسعار الرسمية، مع إضافة ما بين 10 و15 جنيها عند البيع للمستهلك: