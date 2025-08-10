اليمن عاجل: كل ما تريد معرفته عن شهادات ميدبنك الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه

يبحث العملاء دائمًا عن أوعية ادخارية تجمع بين الأمان، والعائد المرتفع، والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، ويبرز ميدبنك كواحد من البنوك المصرية الرائدة التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء.

ومن بين هذه الحلول، تأتي الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري، والتي أثبتت جدارتها كخيار استثماري يحقق عوائد تنافسية تصل إلى 27.5% سنويًا، مع الحفاظ على المرونة التي تتماشى مع التغيرات في أسعار الفائدة.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذه الشهادات، ومزاياها، وكيف يمكن أن تكون الخيار الأمثل للراغبين في تنمية مدخراتهم بذكاء.

تفاصيل الشهادات الثلاثية المتغيرة من ميدبنك

وتعد الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير من ميدبنك واحدة من أبرز المنتجات الادخارية التي يقدمها البنك، حيث صممت لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة مع الحفاظ على ارتباط العائد بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري.

ووفقًا لآخر التحديثات، تتميز هذه الشهادات بالخصائص التالية:

الحد الأدنى للشراء: تبدأ فئة الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من العملاء.

مدة الشهادة: 3 سنوات، مما يوفر استقرارًا استثماريًا طويل الأجل.

أسعار العائد: عائد شهري: يصل إلى 27.25% سنويًا، ويُصرف شهريًا، مما يوفر دخلًا دوريًا ثابتًا للعملاء.

عائد ربع سنوي: يصل إلى 27.5% سنويًا، ويُصرف كل ثلاثة أشهر، وهو الأعلى من نوعه في السوق المصرفي المصري.

الارتباط بالكوريدور: يعتمد العائد على سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي، مع إضافة 0.25% للعائد الربع سنوي، مما يضمن استفادة العملاء من أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة.

الفئة المستهدفة: تصدر الشهادة للأفراد، مع إمكانية شرائها باسم القاصر بولاية الولي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات التي تسعى لتأمين مستقبل أبنائها.

ميدبنك

مزايا تنافسية تجعل الشهادة خيارًا استثماريًا مميزًا

وتقدم الشهادات الثلاثية من ميدبنك مجموعة من المزايا التي تجعلها واحدة من أفضل الأوعية الادخارية في السوق المصري:

المرونة في العائد: بفضل ارتباط العائد بسعر الكوريدور، يستفيد العملاء من أي زيادة في أسعار الفائدة دون الحاجة إلى تغيير الشهادة أو إعادة استثمار الأموال.

إمكانية الاقتراض: يتيح البنك للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وبسعر عائد تنافسي، مما يوفر سيولة مالية دون الحاجة إلى كسر الشهادة.

احتساب العائد السريع: يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، مما يضمن تحقيق أرباح فورية تقريبًا.

قيود استرداد مرنة: لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتم الاسترداد وفقًا لجدول معلن من البنك، مما يوازن بين المرونة والالتزام الاستثماري.

سهولة الوصول: يمكن للعملاء التقدم لشراء الشهادة من خلال زيارة أي فرع من فروع ميدبنك المنتشرة في مصر، أو التواصل عبر الخط الساخن 19189 لمزيد من التفاصيل.

مثال عملي للاستثمار في الشهادة

ولتوضيح الفائدة الفعلية، إذا استثمر عميل مبلغ 100,000 جنيه في الشهادة الثلاثية المتغيرة:

في حالة العائد الشهري (27.25%): سيحصل العميل على 2270 جنيهًا شهريًا، أي 27,250 جنيهًا سنويًا، وبإجمالي 81,750 جنيهًا في نهاية الثلاث سنوات.

في حالة العائد الربع سنوي (27.5%): سيحصل على 6875 جنيهًا كل ثلاثة أشهر، أي 27,500 جنيه سنويًا، وبإجمالي 82,500 جنيه في نهاية المدة.

هذه الأرقام تعكس القيمة الكبيرة التي تقدمها الشهادة للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري أو تراكمي.

لماذا تعد هذه الشهادة خيارًا مثاليًا؟

وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تعد الشهادات الثلاثية المتغيرة من ميدبنك خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق توازن بين الأمان والعائد المرتفع.

وارتباط العائد بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي يضمن استفادة العملاء من أي تحسن في السياسة النقدية، بينما توفر المزايا الإضافية مثل الاقتراض بضمان الشهادة مرونة مالية لا مثيل لها.

وتعد الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير من ميدبنك أداة استثمارية رائدة تجمع بين الأمان، والعائد المرتفع، والمرونة.

وسواء كنت تبحث عن دخل شهري ثابت أو عائد ربع سنوي مرتفع، فإن هذه الشهادات تقدم حلولًا تلبي تطلعاتك المالية.

ومع حد أدنى منخفض يبدأ من 1000 جنيه، تصبح هذه الشهادات متاحة للجميع، من الأفراد إلى العائلات التي تخطط لمستقبل أبنائها.