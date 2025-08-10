استخدام فيس تايم على نظام الاندرويد

طريقة استخدام برنامج FaceTime على الأندرويد

أتاحت شركة آبل أخيرًا للأشخاص الذين لديهم هواتف أندرويد استخدام تطبيق فيس تايم FaceTime على هواتفهم التي تعمل بنظام الأندرويد، الأمر ليس بسيطًا كما تعتقد فقط بتنزيل تطبيق فيس تايم على هاتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي ، ولكن وظيفة مكالمات الفيديو موجودة. سنوضح لك كيف يعمل.

المهم هنا هو أنك لا تزال غير قادر على بدء مكالمة عبر تطبيق فيس تايم من جهاز أندرويد الخاص بك، ومع ذلك ، يمكنك الانضمام إلى مكالمة فيس تايم إذا تلقيت دعوة من شخص لديه جهاز آيفون أو آيباد أو ماك، في واقع الأمر أنه ليس بإمكانك تحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد تمامًا، ولكن هنالك طريقة يمكنك من خلالها استخدام هذا التطبيق ويعتبر حل مفضل لدى البعض.

لاستخدام تطبيق فيس تايم على هواتف الأندرويد، ستحتاج إلى متصفح مدعوم (مثل Google Chrome) وصديق أو أحد أفراد العائلة يملك جهاز يعمل بنظام iOS أو iPadOS أو جهاز macOS. حيث يمكن لمستخدمي iPhone و iPad الذين يستخدمون iOS 15 أو iPadOS 15 أو أعلى من فتح تطبيق فيس تايم وتحديد “إنشاء رابط” على النحو التالي

وبعد ذلك يمكنه مشاركة الرابط مع من يريد.

من نظام ماك ، إذا كنتم تستخدمون macOS 12 Monterey أو أحدث، يمكنهم العثور على زر “إنشاء رابط” أعلى تطبيق FaceTime وبعد ذلك يمكنكم مشاركته مع الأصدقاء الذين يستخدمون هواتف الأندرويد للانضمام لمكالمتكم عبر هواتفهم.