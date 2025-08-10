اليمن عاجل: وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع بمحطة بدر 3

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع بمدينة بدر على محطة “نقل الكهرباء بدر 3″، الواقعة بمدخل المدينة على طريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوي، وذلك بهدف تخفيف الأحمال عن “محطة نقل الكهرباء بدر 1” وتحقيق استقرار في التيار الكهربائي.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان لتطوير البنية الأساسية وتوفير مقومات جذب الاستثمار، بالإضافة إلى تلبية احتياجات التوسعات العمرانية والتنموية الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية الشاملة للمدن الجديدة.

من جانبه، صرح المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن تنفيذ المشروع جاء بعد إجراء اختبارات شاملة على خطوط ومسارات كابلات الجهد المتوسط الجديدة للحي الرابع، مشيراً إلى أن عملية الربط الكهربائي الجديدة ستسهم في استقرار الأحمال الكهربائية ومنع تذبذب التيار أو انقطاعه المتكرر، خاصة في ظل التوسعات العمرانية التي شهدتها المدينة في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الخطوط الكهربائية للمشروع تم ربطها على مغذيين خروج لضمان توزيع أفضل للأحمال وتحقيق كفاءة أعلى في الإمداد الكهربائي، لافتاً إلى أن جميع أعمال الربط تمت بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي الذي أثبت جاهزية الشبكة للتشغيل الفعلي.

وأكد أن المشروع يهدف إلى توفير القدرة الكهربائية اللازمة لجميع العقارات، وقطع الأراضي، والوحدات السكنية، والمنشآت التجارية والإدارية، وكذلك المصانع التي أُنشئت نتيجة التوسع العمراني الكبير في المدينة. كما يسهم المشروع في رفع نسبة الإشغال داخل أحياء مدينة بدر المختلفة، ما يعزز من جاذبية المدينة للاستثمار الصناعي والعقاري والخدمي.

وأشار المهندس السيد إبراهيم إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وضمان استمرارية الإمداد دون انقطاع، الأمر الذي يعد عاملاً حيوياً لدعم الأنشطة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشهد تنفيذ المشروع إشرافًا ومشاركة فعّالة من عدد من كوادر جهاز تنمية مدينة بدر، منهم المهندس عبدالناصر محمد، نائب رئيس الجهاز للكهرباء والمشروعات، والمهندس هشام بدر الدين، المشرف العام على إدارة الكهرباء، والمهندسة هديل عادل، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز، بالإضافة إلى متابعة المهندس محمد علي، مدير إدارة الصيانة في كهرباء الجهاز، والمهندس عبدالقادر إبراهيم من إدارة الكهرباء.

واختتم وزير الإسكان تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ المزيد من المشروعات الحيوية في مجال البنية التحتية، لضمان توفير بيئة عمرانية وخدمية متكاملة في المدن الجديدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.