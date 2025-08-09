اليمن عاجل: موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. الجدول الرسمي والزيادة الجديدة

مع اقتراب بداية كل شهر، تتجدد آمال ملايين المواطنين المصريين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر أساسي للدخل، وفي سبتمبر المقبل 2025، يترقب أكثر من 13 مليون مستفيد موعد صرف معاشاتهم، وسط اهتمام متزايد بعد تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% أقرتها الحكومة المصرية في يوليو 2025.

وهذه الزيادة، التي جاءت كجزء من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية، أضافت بعدًا جديدًا من التفاؤل لأصحاب المعاشات.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد صرف معاشات سبتمبر 2025، وجدول الشرائح، وأماكن الصرف، وخطوات الاستعلام، والتسهيلات التي وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان تجربة سلسة للمستفيدين.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025

ووفقًا لإعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 رسميًا اعتبارًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ويستمر طوال الشهر عبر جميع قنوات الصرف المعتمدة.

يأتي هذا الموعد تماشيًا مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وهذا النظام يهدف إلى توفير الاستقرار المالي للمستفيدين وتسهيل التخطيط المالي للأسر التي تعتمد على هذه المستحقات.

جدول شرائح الصرف

ولضمان انسيابية عملية الصرف وتجنب الزحام، قامت الهيئة بتقسيم المستفيدين إلى شرائح بناءً على قيمة المعاش، مع تحديد مواعيد محددة لكل شريحة، ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، يتم الصرف كالتالي:

الشريحة الأولى: أصحاب المعاشات التي تقل عن 1000 جنيه (حوالي 2.4 مليون مستفيد)، يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

الشريحة الثانية: أصحاب المعاشات من 1000 إلى أقل من 2000 جنيه (حوالي 2.5 مليون مستفيد)، يبدأ الصرف يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025.

الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات التي تبلغ 2000 جنيه فأكثر (أكثر من 6 ملايين مستفيد)، يبدأ الصرف يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

وهذا التقسيم يهدف إلى تخفيف الضغط على منافذ الصرف، خاصة لكبار السن، ويضمن تجربة صرف مريحة وسلسة.

المعاشات

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

وشهدت معاشات سبتمبر 2025 زيادة بنسبة 15%، أقرتها الحكومة في يوليو 2025، لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتتراوح قيمة الزيادة بين 150 و750 جنيهًا حسب قيمة المعاش الأصلي. على سبيل المثال، إذا كان المعاش قبل الزيادة 3500 جنيه، فإن الزيادة (3500 × 0.15 = 525 جنيهًا) تجعل إجمالي المعاش 4025 جنيهًا.

وتشمل قيم المعاشات للشرائح المختلفة بعد الزيادة ما يلي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا، وصولًا إلى الشريحة الرابعة عشرة بقيمة 11592 جنيهًا.

وهذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أماكن صرف المعاشات

ووفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات لصرف المعاشات، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستفيدين:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية، تتيح سحب المعاشات على مدار الساعة.

مكاتب البريد المصري: تنتشر في مختلف المحافظات، وتعد خيارًا مفضلًا لكبار السن.

فروع البنوك: تشمل البنوك الحكومية والتجارية مثل بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن المعاش

وللاستعلام عن قيمة المعاش أو موعد الصرف، أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اختيار أيقونة “صاحب معاش”.

الضغط على “الخدمات التأمينية”، ثم “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

الضغط على “استعلام” لعرض التفاصيل.

وهذه الخدمة توفر الوقت والجهد، وتتيح للمستفيدين متابعة مستحقاتهم بسهولة.

ومع اقتراب موعد صرف معاشات سبتمبر 2025، تتجدد آمال الملايين في مصر بمستقبل مالي أكثر استقرارًا.

والزيادة الجديدة، إلى جانب التسهيلات التنظيمية والتقنية التي وفرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعكس التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات.